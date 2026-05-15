川習中南海再度會晤 習近平：珍惜當前來之不易的良好勢頭

美國總統川普15日上午驅車前往中南海與大陸國家主席習近平茶敘會晤，習近平表示，這次訪問雙方共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，並喊話「珍惜當前來之不易的良好勢頭」。陸方通稿指，川普表示「熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。

據新華社，15日上午習近平在中南海同川普舉行小範圍會晤，「川普抵達時，習近平熱情迎接」，並邊走邊談觀賞樹木花草。

習近平指出，川普總統此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。訪問有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉。

他提到，這也再次表明，中美在相互尊重基礎上實現和平共處、合作共贏，走出一條正確相處之道，是兩國人民所願和世界各國人民所盼。「川普總統希望讓美國再次偉大，我致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興」。

習近平喊話，「雙方要落實好我們達成的重要共識，珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾，推動兩國關係穩定發展」。

通稿並指，川普表示，非常感謝習近平主席邀請我到中南海做客。「此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益」。川普稱習近平主席「是我的老朋友，我十分尊重習近平主席，我們建立了良好的關係」。他指美中關係很重要，一定會越來越好。「我願同習近平主席繼續保持誠懇深入溝通，熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。雙方還就一些地區熱點問題交換了意見。