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馬斯克攜6歲幼子隨川普訪北京 行頭曝光！這款「虎頭包」秒售罄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
馬斯克兒子「X」上半身穿的「新中式」藍色馬甲，以及虎頭公仔肩背包包，引發搶購潮。（取自微博）
馬斯克兒子「X」上半身穿的「新中式」藍色馬甲，以及虎頭公仔肩背包包，引發搶購潮。（取自微博）

此次陪同美國總統川普訪問大陸的一眾美國企業高層中，特斯拉創辦人馬斯克成為最吸睛的存在。這次他還帶著6歲的兒子「X Æ A-Xii」（X）一起前往北京，「X」富有「新中式」的衣著裝扮，迅速在網上走紅並引起搶購潮，儼然成為超強「帶貨主」。

美國總統川普13至15日對大陸進行國是訪問，並於14日上午在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平進行超過2小時的會談。當天，馬斯克牽著兒子「X」現身北京人民大會堂的畫面被媒體捕捉，在微博與X平台皆掀起熱議。

「X」上半身穿的具有中國元素的「新中式」藍色馬甲，並手提著一個虎頭公仔的肩背包包，在西裝革履的企業高層與政治家中，格外引人注目。

綜合陸媒報導，他的上身出自大陸國產小眾定製品牌「誰裁初」，據稱採用100%桑蠶絲製作，親子款在官方銷售平台上定價人民幣970元（約新台幣4509元）。該品牌提供個性化定制服務，定制周期通常需要15至20個工作日。

至於「虎頭包」則是來自廣西的原創品牌「芽小七手創」，品牌負責人稱，這款包包靈感來自中國西北地區的民間傳統虎頭帽、虎頭鞋，但實際上是「廣西製造」，由當地繡娘縫製而成，製作一個包包耗時約一周，商品定價為人民幣398元（約新台幣1,850元），現在平台優惠後為338元（約新台幣1,571元）。

有網友在X上發布馬斯克與「X」的照片，並指出「馬斯克的兒子穿著帶有中國元素的上衣」後，還獲得馬斯克親自以簡體中文留言回覆稱，「我的兒子正在學習普通話」。

據稱，「虎頭包」意外爆紅，商家直接將產品名改為「馬斯克兒子同款」，帶動銷量一天暴增十多倍，產品訊息目前顯示現貨已售罄，處於預售狀態。不少網友在直播間留言喊話接住流量，但主播苦惱喊道：「接不住」，表示因手工縫製無法量產，「實在抱歉辜負大家，手工縫的包包做不出來。」

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川習會期間，特斯拉創辦人馬斯克牽著兒子「X」現身北京人民大會堂的畫面被媒體捕捉，在微博與X平台上掀起熱議。（取自微博）

川普 習近平 川習會 馬斯克

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