川習中南海茶敘 魯比歐等人參加

中美兩國元首昨天大範圍會談後，今天上午在中南海舉行小範圍會晤。美方參加者除了美國總統川普，還有國務卿魯比歐、駐中大使龐德偉等人。待茶敘及午餐過後，川普一行就將返美。

上午11時，川普前往中南海。綜合媒體報導，中國國家主席習近平在中南海和川普舉行小範圍會晤，在此舉行茶敘和午餐。

中南海位於北京故宮西側，曾是皇室遊宴聖地，後來是中共中央和中國國務院的辦公所在地。

根據白宮方面提供隨行媒體資訊，美方人員有：川普、美國駐中大使龐德偉（David Perdue）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（ScottBessent）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

參與茶敘的中方人員有：習近平、中共中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅、中國國務院副總理何立峰、外交部副部長馬朝旭、中國駐美代表謝鋒。

待茶敘及午餐過後，約下午2時，川普一行就將返美。