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中南海茶敘 川普問其他國家元首來都在這邊接待？習近平：極少

聯合報／ 特派記者廖士鋒陳熙文／北京即時報導
正在訪問大陸的美國總統川普，15日上午與大陸國家主席習近平在中南海會晤並茶敘。（路透）
正在訪問大陸的美國總統川普，15日上午與大陸國家主席習近平在中南海會晤並茶敘。（路透）

大陸國家主席習近平15日上午與到訪的美國總統川普，在中南海舉行小範圍會談並茶敘，習近平強調，這是自己工作生活的地方，安排在這裡也是回報川普2017年在海湖莊園的款待，也表示要送花給川普。川普好奇，其他外國元首來大陸是否都在此處接待，習近平則坦言「極少」。

在茶敘開場，習近平說，我們今天在中南海為總統先生（此指川普）舉行茶敘，「中南海是黨中央和國務院工作的地方，辦公的地方，也是我工作生活的地方」，「新中國成立以後，都在這裡，毛澤東、周恩來，到後來鄧小平、江澤民、胡錦濤都在這裡。」

習近平強調，安排在這裡「實際上也是回報總統先生2017年在海湖莊園對我的款待」，川普則說了good。隨後習近平表示，這地方過去是皇家園林的一部分，很有歷史感，「我跟總統先生走過來的時候啊，在那裡停留了一下，那些樹都是幾百年的樹，有一棵490年。」

他說，在這一片皇宮區還有上千棵這樣的樹，總統先生還是很感興趣，包括對我們的花兒，我也說了把我們的月季等花卉安排一下送給總統先生。此時川普說「我愛他們」。

根據外媒直播，習近平親自為川普導覽中南海內部的「靜谷」等地，並強調這是當年皇帝所使用，他邀請川普說，「你看看這棵樹，兩棵樹連在一起了，也是一百多年前的樹， 這全部是兩、三百年以上，那邊還有四百年的，還有一千年的樹在其他地方。」

川普詢問，其他國家元首或者總理到訪北京，您作為國家主席也都會在這邊接待他們嗎？習近平說，「很少，這個地方我們首先以前外事活動都不在這裡，後來有外事活動以後，極少，比如說，普亭來過。」

川普說，「很美的地方，我很喜歡，能待得慣，我可能不想走了。」

參加茶敘的中共官員有政治局常委蔡奇、政治局委員王毅、何立峰、駐美大使謝鋒等人；美方則有駐北京大使龐德偉等人。

川普 習近平 川習會

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