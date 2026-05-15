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未評論「建設性戰略穩定關係」 川普：美中達成很多貿易協議

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／北京即時報導
圖為2026年5月14日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談。圖／取自大陸外交部網站
圖為2026年5月14日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談。圖／取自大陸外交部網站

美國總統川普15日前往中南海與中國國家主席習近平進行雙邊茶敘，川普說，雙方這次達成很多極佳的貿易協議，對兩國都非常有利，並表示他非常尊重習近平，兩人真的成為朋友。

習近平則再次提到這次是歷史性、標誌性訪問，達成新的兩國關係，也就是「建設性戰略穩定關係」，不過川普未對此做評論。

川普說，他與習近平認識11年，快要12年的時間，指兩人共同解決很多不同別人無法解決的問題，指這段關係非常強健，兩人真的做到很多美好的事情。

川普指出，雙方這次有談到伊朗，指他們對伊朗的看法非常相近，都希望伊朗情勢告終，同時美中也都不希望伊朗擁有核子武器，且希望盡快開放荷莫茲海峽。

川普說，雙方也討論到很多其他重要的議題，並稱雙方看法非常一致；川普指出，他們15日會有進一步的討論。

川普表示，他很榮幸能夠訪問中國，稱美方還會再來訪問，並表示，習近平預計9月24日訪問美國，美國會給予對等的待遇，盼習近平到時也能像川普這次訪問中國這樣印象深刻。

川普 習近平 川習會

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