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川普敦促習近平允許VISA進入中國支付市場

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
VISA目前尚未拿到可以在中國營運的執照。 路透
VISA目前尚未拿到可以在中國營運的執照。 路透

美國總統川普周四（14日）在北京與中國大陸國家主席習近平會晤時，提到應該允許支付公司VISA能夠更大程度地進入中國市場，為當地消費者與企業提供服務。

川普在福斯新聞的訪談中，描述自己為VISA講話的過程。「我說，讓VISA進入，怎麼樣？VISA的負責人今天正好也在現場。VISA是大公司。讓VISA可在中國使用如何？」川普說，基於某些原因，VISA先前被排擠在外，或許這種情況將會解除。

VISA執行長麥金納尼（Ryan McInerney）是隨同川普訪問中國約30位企業代表團成員之一。

川普表示，他打亂了原定議程，邀請這些企業領袖上台簡報他們在中國的業務情況，並藉此向習近平施壓，要求改善市場准入。

美國支付體系爭取進入中國龐大的支付市場這個課題，長期以來一直是美中貿易爭端中的一個爭執點。北京當局2015年6月允許外國銀行卡清算機構透過設立子公司或併購本土公司來獲取執照，結束了國營「中國銀聯」的壟斷地位。

萬事達卡（Mastercard）直到2023年結合中國當地夥伴「網聯」成立合資公司，才成為首家獲准在中國境內進行人民幣銀行卡清算業務的外國支付體系。美國運通（American Express）現也已談妥協議，與中國合作夥伴展開銀行卡清算業務。目前Visa則是尚未獲得在中國營運的執照。

根據中國人民銀行的數據，截至2025年底，中國境內銀行卡累計發卡量達102億張，去年的交易總額則達到963.6兆元人民幣（142兆美元）。

川普 習近平 川習會 Visa

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