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「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

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川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在北京進行國是訪問的美國總統川普（左）揚言，「我們不需要荷莫茲海峽開放」。美聯社
在北京進行國是訪問的美國總統川普（左）揚言，「我們不需要荷莫茲海峽開放」。美聯社

荷莫茲海峽未恢復正常通航，市場對全球原油供應中斷的憂慮持續升溫，正當此時，於北京進行國是訪問的美國總統川普發表強硬談話，油價周五應聲續漲。

川普在福斯新聞網周四晚間播出的訪談中揚言，美國「完全」不需要荷莫茲海峽保持開放。他說他與中國國家主席習近平在周四會議上談及這個話題，「他們比我們更需要這個海峽，我們根本不需要它」，以及「我的耐心不會維持太久。（伊朗）他們應該達成協議」。

這場訪談是在首日川習會後錄製的，川普表示，「中方已同意向美國購買石油，中國船隻將前往德州、路易斯安那州，或者阿拉斯加州」。他還說，中方「願意提供幫助」以結束伊朗戰事。

布蘭特原油期貨上漲1.37%，報每桶107.09美元，美國西德州原油上漲1.44%，報每桶102.61美元。

儘管伊朗革命衛隊表示，自周三晚間以來，已有30艘船穿越荷莫茲海峽，但此數遠低於戰前的每日約140艘。

此外，據報周四有一艘船在阿聯外海遭伊朗人員扣押，並被拖往伊朗水域；另有一艘從非洲向阿聯運送牲畜的印度貨輪，周三在阿曼附近海域遭擊沉，進一步加劇了市場對航運安全的擔憂。

對面臨11月期中選舉壓力的共和黨人而言，中國與伊朗的密切關係，被視為化解危機的潛在突破口。

共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）指出，中國作為全球最大石油進口國，約三分之一的原油需經荷莫茲海峽運輸，「解決危機符合中國最佳利益」。

但分析人士指出，這場衝突既消耗美國實力，同時也鞏固中國的戰略地位，北京缺乏介入的動機。

白宮官員透露，美中領導人在會談時一致認為，「荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源自由流通」。中方明確「反對海峽軍事化」，這也包含反對美國對伊朗港口的海上封鎖。

能源專家警告，如果荷莫茲海峽問題下個月仍無法解決，全球戰略儲備恐快速耗竭，進一步引發供應短缺與價格飆升。

自伊朗戰事爆發以來，國際基準布蘭特原油價格已累計上漲45%，汽油、柴油與航空燃油價格同步攀升。

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