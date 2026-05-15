川習會另類商機！「椰樹牌」礦泉水爆紅...百位元首政要喝過

14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與來訪的美國總統川普舉行會談，會議桌上，黃黑配色的椰樹牌火山岩礦泉水引人注目，事實上，椰樹牌火山岩礦泉水曾接待過百餘位國家元首政要，見證了中國對外開放與外交發展。

綜合媒體報導，川普訪華，全網都在等關稅談沒談？稀土放不放？AI競爭怎麼定？結果新聞聯播鏡頭一掃，網友竟被一瓶礦泉水吸引了，就是桌上那瓶黃黑配色、word排版、彈幕風格的椰樹牌火山岩礦泉水。網友笑稱，簡直是把「土味美學」發揮到了極致。

據報導，椰樹牌礦泉水從2001年起就被指定為國家接待外賓飲料，此後長期服務於外事接待、重要會議，憑藉穩定品質與良好口碑，成為國會、國事場合的固定用水，至今已經接待過100多個國家的元首和政要。

國家主席習近平於2024年4月會見時任美國國務卿布林肯、2022年北京冬奧會會面俄國總統普亭，桌上擺的全是椰樹牌礦泉水；人民大會堂的接待用水，包裝和市售款沒有差異，黃黑配色十分顯眼，讓人一眼就認出來這瓶來自海南的礦泉水產品。

公開資料顯示，椰樹牌火山岩礦泉水取自世界長壽之鄉海南澄邁馬鞍嶺火山岩深層水脈，水齡超萬年，經火山岩、膨潤土、沸石等多層地質天然過濾與淨化，零工業汙染，屬中國罕見的珍稀火山岩礦泉水。水質呈弱堿性，口感清冽甘甜，契合國際高端用水標準。

海南瓊北火山地質帶最為獨一無二，除了火山口地形地貌複雜多變，還因為火山口形成時間久遠，被譽為是「地球活化石」。椰樹集團在水源地周圍幾十公里內已經申請了水源地地理保護，多年來採用國際一流設備和嚴格的檢驗措施，保證生產出來的每瓶椰樹牌火山岩礦泉水品質達到國宴水準。