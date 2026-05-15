川習會談論及伊朗局勢？北京：將為和談「提供更大助力」

針對14日中美元首會談是否觸及伊朗問題，大陸外交部今天仍未正面證實，但重申應通過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案、盡快重開航道，還說中方將為和談「提供更大助力」。

應大陸國家主席習近平邀請，美國總統川普13至15日對大陸進行國是訪問，並於14日上午在北京人民大會堂進行超過2小時的會談。根據白宮發布的會談摘要，會談涉及伊朗局勢，兩國都同意伊朗永遠不能擁有核子武器；大陸官方通稿則僅稱，兩人就中東局勢等重大國際和地區問題交換了意見。

大陸外交部15日上午在官網以未署名發言人名義，發布答記者問，針對雙方是否談及伊朗局勢，以及中方目前對伊朗局勢的看法，作出回應。

大陸外交部發言人表示，中方在伊朗局勢上的立場十分明確。這場戰事已對包括伊朗在內的地區各國人民造成嚴重損失，外溢影響還在持續擴大，嚴重衝擊世界經濟發展、產供鏈暢通、國際貿易秩序和全球能源供應穩定，損害國際社會共同利益。這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要，早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國乃至整個世界有利。

該發言人稱，近來，美伊實現停火，探索通過談判解決問題，受到地區國家和國際社會歡迎。中方始終認為，對話談判才是正道，武力解決沒有出路。對話的大門既然打開，就不應再次關上。

該發言人強調，應穩住局勢緩和勢頭，堅持政治解決大方向，通過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。應盡快重開航道，回應國際社會呼聲，共同維護全球產供鏈穩定暢通。應盡快達成全面、持久停火，推動中東海灣局勢早日恢復和平穩定，為構建一個可持續的地區安全架構奠定基礎。

該發言人稱，自戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走，為和平盡力。習近平提出維護和促進中東和平穩定的4點主張，大陸與巴基斯坦提出關於恢復海灣和中東地區和平穩定的5點倡議。

該發言人表示，中方將繼續秉持習近平的4點主張精神，同國際社會一道，「為和談提供更大助力，為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用」。

14日川習會後，川普接受福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時稱，大陸「願意在談判結束伊朗戰爭和重新開放荷莫茲海峽石油運輸方面提供協助」，並稱習近平向他保證，大陸不會向伊朗提供武器。

美聯社報導，隨同川普訪問大陸的美國國務卿魯比歐14日接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時則說，川普在與習近平的會談中提到了伊朗問題，但「他沒有向習近平提出任何要求」。他並指，中方在會面時表示，他們不贊成將荷莫茲海峽軍事化，也不贊成實行收費制度。