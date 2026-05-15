川習會後...陸外交部促伊朗重開航道 2艘陸資船日前已過荷莫茲海峽

美國總統川普訪陸期間，與大陸國家主席習近平就「中東局勢等重大國際和地區問題交換意見」，大陸外交部15日上午表示，「應盡快重開航道，回應國際社會呼聲，共同維護全球產供鏈穩定暢通。」

另據伊朗傳媒報導，伊朗海軍自13日晚上起，開放中國船隻通行荷莫茲海峽，當時已批准一批中國船隻通行。據塔斯尼姆通訊社報導，「根據伊朗伊斯蘭共和國的決策，部分中國船隻已獲准按伊朗管理的過境規範通行荷莫茲海峽」，並補充說這次通行是應中國要求、針對伊朗管理規範達成共識後，從13日晚間開始。

陸媒指，先前2個月滯留於波斯灣的2艘陸資船舶，即中遠海運旗下30萬噸級超大型油輪（VLCC）「遠花湖」號，及汽車運輸船「湘江口」號，已於13日順利通過荷莫茲海峽。

大陸外交部15日上午以不具名「發言人答記者會」形式回應伊朗局勢看法。該部發言人指，中方在伊朗局勢上的立場十分明確。這場戰事已對包括伊朗在內的地區各國人民造成嚴重損失，外溢影響還在持續擴大，嚴重衝擊世界經濟發展、產供鏈暢通、國際貿易秩序和全球能源供應穩定，損害國際社會共同利益。

該發言人稱，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要，早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國乃至整個世界有利。」

另外該發言人提到，近來美伊實現停火，探索通過談判解決問題，受到地區國家和國際社會歡迎。「中方始終認為，對話談判才是正道，武力解決沒有出路。對話的大門既然打開，就不應再次關上。應穩住局勢緩和勢頭，堅持政治解決大方向，通過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。」

同時發言人也指，「應盡快重開航道，回應國際社會呼聲，共同維護全球產供鏈穩定暢通。應盡快達成全面、持久停火，推動中東海灣局勢早日恢復和平穩定，為建構一個可持續的地區安全架構奠定基礎。」

該發言人表達陸方立場指，「自戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走，為和平盡力。習近平主席鄭重提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，中國同巴基斯坦提出關於恢復海灣和中東地區和平穩定的五點倡議。中方將繼續秉持習近平主席四點主張精神，同國際社會一道，為和談提供更大助力，為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用。」