川習會／港媒：美中可以破解修昔底德陷阱

針對美國總統川普訪問中國，香港多家媒體今天發表社論，認為大國博弈並非「你死我活」，可以破解「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap），又指中美建設戰略穩定關係，關鍵是台灣相關議題。

香港星島日報今天在社論中表示，古希臘歷史學家修昔底德提出，「雅典的崛起，引起斯巴達的恐懼，使得戰爭在所難免。」10多年前，哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）將這個概念應用於中美關係，引起全球關注。

社論表示，中國國家主席習近平昨天在北京會唔川普時，提出三個「能不能」的歷史之問：中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，開創大國關係新範式？能不能攜手應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性？能不能着眼兩國人民福祉和人類前途命運，共同開創兩國關係美好未來？

社論認為，當今世界，地緣政治風險劇增，大國稍一不慎便會闖出大禍；捨棄零和思維，加強合作，方是最務實、最具建設性的選項和出路。

社論表示，這次習近平在峰會上主動提及「修昔底德陷阱」，反映出中國領導人已經意識到將中美關係「擺正」的逼切性；至於川普會否充耳不聞，那就是他的事了。

但社論表示，中美GDP加起來占全球40%，兩國跌入「修昔底德陷阱」，必是全人類的噩夢；衷誠合作，卻有利於為世界注入更多穩定性，有利於人類前途命運。

香港信報發表社評表示，在昨天的「川習會」上，習近平再次提出要跨越「修昔底德陷阱」；歷年來，中國着重防止「修昔底德陷阱」，避免大國競爭演變成大規模戰爭。

社評表示，習近平提出「修昔底德陷阱」概念，旨在警醒川普，大國衝突以至爆發戰爭並非來自單一事件，而是源於長時間的中美實力對比變化，要調和守成大國、新興大國的利益以及價值分歧，才能避免戰爭爆發。

香港明報也在社評表示，中美元首在北京會晤，同意構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位；這次川習會為中美關係揭開新一頁，「建設性戰略穩定關係」相對於之前的破壞性兼不穩定關係，背後最大驅動力量不是美方的善意，而是中方力抗施壓的底氣。

社評認為，中美關係若能結束近9年的不穩定狀態，將是世界之福，但仍得視乎美方是否願意跟中方相向而行。

社評並表示，中美構建「建設性戰略穩定關係」，台灣相關議題是最大不穩定因素。