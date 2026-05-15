陸外交部發川習會「發言人說明」 央視指兩人在中南海「小範圍會晤」

正在北京進行的「川習會」舉世矚目。大陸外交部發言人15日表示，兩國元首的互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，並稱雙方還就「妥善處理彼此關切」達成重要共識。

另外，15日上午，據大陸央視新聞消息指，習近平在中南海與川普「舉行小範圍會晤」。

大陸外交部15日上午在官網以未署名發言人名義，發布答記者問，針對大陸國家主席習近平為正在訪問大陸的美國總統川普舉行的系列國是活動，介紹相關情況。

該部發言人表示，這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪陸。5月14日，習近平為川普舉行歡迎儀式和歡迎宴會，同川普舉行會談，並共同參觀天壇。兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識。

發言人指出，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

發言人並稱，兩國元首還就「妥善處理彼此關切」達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。

發言人表示，兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了亟需的穩定性和確定性。