川普罕見同意習近平 稱美衰退是拜登害的

中國國家主席習近平長期有「東升西降」的說法，也就是中國崛起、西方或美國相對走下坡；川普回應「有報導稱習近平認為美國正在衰退」，再把這句話轉向拜登，說習近平指的是拜登任內的美國，而不是他現在治理下的美國。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「當習近平主席非常委婉地提到美國或許是一個正在衰退的國家時，他指的是我們在瞌睡喬．拜登（Sleepy Joe Biden）和拜登政府4年期間遭受的巨大傷害。在這一點上，他百分之百正確。」

川普批評，美國在拜登任內承受「開放邊境、高稅負、人人變性、男性參加女子運動、DEI（多元、公平與包容）、糟糕貿易協議、猖獗犯罪」等問題，國家因此受到嚴重傷害。

他接著表示，在川普政府上任16個月後，美國已出現「驚人崛起」，包括股市與401(k)退休帳戶創新高、取得軍事勝利、經濟重新強勁，以及就業市場蓬勃發展。川普還宣稱，美國在委內瑞拉取得軍事勝利並建立良好關係，也重創伊朗軍事力量。

川普並稱，數兆美元外資正流入美國，政府也成功撤回多項多元、公平與包容（DEI）政策。他表示，習近平還曾祝賀他在短時間內取得「巨大成功」。

川普最後寫道：「兩年前，我們確實是一個正在衰退的國家。在這一點上，我完全同意習近平主席！但現在，美國是全世界最炙手可熱的國家，希望我們與中國的關係將比以往更加強大、更好。」

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116575104401917058