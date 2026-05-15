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【即時短評】誰才是世界中心？天壇畫面給出的答案很殘酷

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
5月14日，大陸國家主席習近平同來華進行國是訪問的美國總統川普參觀天壇。兩國元首在祈年殿廣場合影。新華社
5月14日，大陸國家主席習近平同來華進行國是訪問的美國總統川普參觀天壇。兩國元首在祈年殿廣場合影。新華社

川習會在北京登場，全球目光聚焦兩位領導人身上。但最引人注目的，卻是習近平那股近乎帝王的從容與自信。

英國泰晤士報駐華記者史賓塞（Richard Spencer）在川習會首日結束後撰文，認為「習近平的帝王氣場，如今在世界舞台上已蓋過川普」（Xi’s imperial aura now outshines Trump on the world stage）。

當中國古代皇帝步出紫禁城，前往天壇祭天時，整座城市必須為之讓路。百姓不得直視，因為他代表的不是一個人，而是「天命」本身——所謂「天下」，皆在其下。

數百年後，北京天壇再次成為權力象徵的舞台。只是這一次，站在階梯上的，不再是帝王與臣民，而是習近平與川普。

但畫面傳遞出的訊息，卻異常熟悉。

在鏡頭前，習近平穩定、從容，幾乎沒有多餘動作；川普則顯得焦躁、不耐。這不只是個人風格的差異，而是一種更深層的權力對比——一方代表長期集中的統治，一方則受制於選舉、輿論與政策反覆。

如果說毛澤東顛覆了中國的帝王傳統，那麼習近平則更像是在某種程度上「復活」了它。他未必需要形式上的加冕，但在權力集中、政治穩定與對外姿態上，已經成為當今世界最接近「帝王型領袖」的人。

然而，這種氣勢的形成，並不完全來自中國自身。

某種程度上，川普反而是推手。

史賓塞分析，相比之下，川普的執政風格充滿混亂與衝突。過去一年，他的關稅政策、突然的政策轉彎，以及在中東的冒險行動，不僅讓美國形象受損，更讓國際社會更加珍惜北京所展現的「可預測性」與穩定感。正是華盛頓的混亂，無形中襯托出習近平的從容。

主場外交進一步強化了這種帝王感。習近平在自家地盤接待川普，從地點選擇到議程安排，都由中方主導。這種「請進來」的姿態，與古代藩屬國前來朝貢有異曲同工之妙。川普雖然高喊「美國優先」，但在這場峰會中，卻不得不以客人的身分與習近平平起平坐。

過去十年，習近平確實遭遇不少挑戰，包括房地產危機、疫情後遺症等。但每一次危機後，他總能重新穩固權力。反觀川普，雖然個人魅力強大，卻必須不斷面對國內撕裂的政治環境（川普本人居功厥偉）與期中選舉壓力。兩人的權力基礎與穩定性，已出現明顯差距。

更重要的是，川普的混亂外交在客觀上幫助了中國。當美國盟友對華盛頓的可靠性產生懷疑時，北京「穩定大國」的形象就更容易被接受。從歐洲到東南亞，許多國家開始把中國視為可談判、可預期的對手。

當然，習近平的「帝王之路」並非風和日麗。中國經濟仍面臨結構性壓力，人口老化與低生育率更是長期隱患。但至少在當前的世界舞台上，習近平確實展現出一種「天朝上國」的氣勢：他不必四處奔波，世界卻主動前往北京。

川習會的結果或許不會有驚人突破，但過程本身已傳遞出清晰訊號：在當今世界，誰更能展現從容與秩序，誰就更能掌握敘事主導權。而這一次，習近平顯然占得上風。

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