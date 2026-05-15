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「他完全談正事」！川普大讚習近平不玩場面話 稱中國將加碼買美石油

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日抵達北京人民大會堂，出席國宴。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日抵達北京人民大會堂，出席國宴。美聯社

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平會談後，接受福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，多次稱讚習近平的領導風格，形容他是「溫暖的人」，但也是「完全談正事的人」，並透露雙方討論了貿易、能源、農產品與商業合作等多項議題。

川普表示，他認為習近平其實是個「溫暖的人，但他完全是談正事的人。」他說：「沒有那些客套，沒有談什麼天氣多好。我們來看看星星吧、看看太陽吧。沒有，他完全是在談正事。」

川普接著說：「我喜歡這樣。這是好事。我之前就說過，他不講客套話。」

根據白宮「X」帳號整理的訪談內容，川普表示，他與習近平之間已建立長期關係，「我們已經合作很長時間，相處得很好。當我第一次來到這裡時，中國真的在占美國便宜，他理解這點，而現在，我們和中國合作得很好。」

川普也提到，此行有約30位全球大型企業領袖陪同訪中，許多人過去從未見過習近平，「這是他們第一次見到他。他們的表現都非常好。」他說，這些企業多數早已在中國經營業務，但希望未來能進一步擴大合作，而他也樂見這種發展，「這將有利於貿易與貿易平衡。」

川普表示，外界經常在他稱讚其他國家領導人時提出批評，但習近平「已經領導將近15億人口很長一段時間，而且他受到尊敬。」

在經貿議題上，川普透露，中國預計將分階段開放市場，與中國相關的Visa公司問題也已在談判中被提出。他表示：「我們今天請來了Visa的負責人。我說，在中國使用Visa的情況怎麼樣？不知為何，他們被封殺了，也許這件事之後會解除。」

川普還表示，中國預計將購買大量美國農產品，「當你有那麼多人時，他們需要這些，而我們擁有最好的產品。」此外，他透露，習近平已同意考慮向美國購買石油，「我認為我們將會達成協議的一件事是，他們已同意，他們想向美國購買石油。我們將開始把中國船隻送往德州、路易斯安那州與阿拉斯加，我認為這也是已經達成共識的一件事，這是一件大事。」

川普並表示，習近平可能有能力影響伊朗，而雙方在會談中也討論了許多其他議題。他形容這場會議「非常好」，並透露中國同意向波音下單200架飛機。他說：「我們想從他們那裡得到一些東西。他今天同意的一件事是，他將下單200架噴射機，那代表很多工作機會。波音原本想要150架，他給了200架。」

川普 習近平 川習會

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