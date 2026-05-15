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陸企業家「至少10名」出席川習國宴 「這4人」同桌馬斯克、黃仁勳

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸領導人習近平14日晚上在北京人民大會堂設國宴款待來訪的美國總統川普一行，與特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克同桌的有4名大陸企業家。（截自央視）
大陸領導人習近平14日晚上在北京人民大會堂設國宴款待來訪的美國總統川普一行，與特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克同桌的有4名大陸企業家。（截自央視）

大陸領導人習近平14日晚上在北京人民大會堂設國宴款待來訪的美國總統川普一行，至少有10名大陸企業家參與。其中，與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克（Tim Cook）同桌的有4名大陸企業家，包括海信集團董事長賈少謙、藍思科技董事長周群飛、萬向集團董事長魯偉鼎，以及福耀玻璃董事長曹暉。

綜合陸媒報導，14日晚間出席川普訪陸國宴的大陸企業家至少有10人，涉及先進製造、航空、數字科技、消費電子、汽車零組件等關鍵領域。報導解讀指，這些企業家與會既是大陸工商界對川普到訪的熱烈歡迎，也釋放出大陸企業積極參與全球合作、深化中美經貿互利共贏的積極信號。

根據央視新聞聯播畫面，除了與馬斯克、黃仁勳、庫克同桌的4名中國企業家，其它出席者還包括中國航空集團董事長劉鐵祥、中國商飛董事長賀東風、聯想集團董事長兼執行長楊元慶、小米集團董事長兼執行長雷軍、海爾集團執行長周雲杰、字節跳動執行長梁汝波。

新聞聯播畫面顯示，與隨川普訪陸的波音公司執行長歐特柏格（Kelly Ortberg），以及奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp）同桌的，有國航董事長劉鐵祥和中國商飛董事長賀東風。

上一次波音獲得大陸的飛機採購大單，要追溯到2017年11月川普訪陸時。中國商飛此前與波音合資成立舟山波音完工中心，負責737MAX飛機的內飾安裝、噴塗和交付。

川普 習近平 川習會 國宴 馬斯克 黃仁勳

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