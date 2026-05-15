聽新聞
0:00 / 0:00
美貿易代表：中國盼荷莫茲海峽在無限制下開放
美國貿易代表葛里爾今天表示，中國官員在美中高峰會中明確表明，希望看到荷莫茲海峽在無限制、不收費情況下重新開放，並表示北京將採取務實行動，限制對伊朗的軍事支援。
路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）參與美國總統川普與中國國家主席習近平之間的會談，他在北京接受彭博電視（Bloomberg Television）現場訪問時表示：「對中國而言，保持荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）開放、不收費、沒有軍事管制，這真的非常重要，且已在會議上明確表明。所以，我們對此表示歡迎。」
葛里爾補充說：「關於中國參與伊朗相關事務方面，我們的看法是中國非常務實，他們不希望在這件事上站錯隊。他們希望看到那個區域和平。總統川普也希望那個區域和平。因此，我們非常有信心，他們會盡力限制對伊朗的任何實質支援。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。