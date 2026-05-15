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美貿易代表：中國盼荷莫茲海峽在無限制下開放

中央社／ 北京15日綜合外電報導

美國貿易代表葛里爾今天表示，中國官員在美中高峰會中明確表明，希望看到荷莫茲海峽在無限制、不收費情況下重新開放，並表示北京將採取務實行動，限制對伊朗的軍事支援。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）參與美國總統川普與中國國家主席習近平之間的會談，他在北京接受彭博電視（Bloomberg Television）現場訪問時表示：「對中國而言，保持荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）開放、不收費、沒有軍事管制，這真的非常重要，且已在會議上明確表明。所以，我們對此表示歡迎。」

葛里爾補充說：「關於中國參與伊朗相關事務方面，我們的看法是中國非常務實，他們不希望在這件事上站錯隊。他們希望看到那個區域和平。總統川普也希望那個區域和平。因此，我們非常有信心，他們會盡力限制對伊朗的任何實質支援。」

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