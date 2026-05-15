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被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

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被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳在北京人民大會堂接受媒體訪問，他14日出席中國國務院總理李強與美國商界代表的會晤。(歐新社)
輝達執行長黃仁勳在北京人民大會堂接受媒體訪問，他14日出席中國國務院總理李強與美國商界代表的會晤。(歐新社)

美國總統川普13日晚間抵達北京展開訪問行程，隨行成員除了國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐之外，還包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技業重量級人物。黃仁勳14日在北京出席中美工商界代表會議時，被媒體追問「輝達是否會把晶片賣給華為」。面對這個敏感提問，他先沉默約3秒，隨後僅回應「好奇怪的問題」，未正面作答，隨即在隨行人員陪同下離開現場。

綜合陸媒報導，這段短短幾秒鐘的互動迅速引發關注。由於美中科技競爭持續升溫，輝達是否可能向華為出售晶片，被視為高度敏感的議題。黃仁勳沒有直接否認，也未進一步說明，留下不少想像空間。

黃仁勳此次隨同美國總統川普訪問中國，同樣成為外界焦點。原本他不在白宮公布的隨行名單中，直到最後一刻才登上「空軍一號」。對於為何臨時決定同行，黃仁勳則表示，是因為川普親自邀請，讓他認為這是一次難得機會，此行「可以代表美國，支持川普總統參加這場人類歷史上最重要的峰會之一」。

在川普與習近平於北京人民大會堂會晤期間，黃仁勳也成為最受矚目的企業領袖之一。值得注意的是，黃仁勳與馬斯克是少數獲准全程搭乘空軍一號的企業界人士，下機時站位也相當靠前，顯示他在當前美中科技與產業布局中的重要性。

外界分析，黃仁勳之所以對「是否賣晶片給華為」一題不願正面回應，與輝達所處的兩難有關。中國市場向來是輝達重要營收來源之一，但作為美國科技公司，輝達也必須遵守美國政府對高階AI晶片的出口管制規定。

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