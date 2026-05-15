聽新聞
0:00 / 0:00
讚習近平又溫暖又高 川普：盼中國向美國購買石油
美國總統川普14日與中國國家主席習近平展開雙邊會談，他在會後接受福斯新聞台訪問，川普稱讚習近平是很溫暖的人，也稱讚習近平很認真，並稱習近平的身高很高。
川普14日結束與習近平的雙邊會談，預計15日上午前往中南海與習近平進行雙邊茶敘和午餐會；川普14日在雙邊會談之後接受福斯新聞節目「漢尼提秀」（Hannity）專訪，專訪於北京時間15日上午9時播放。
川普在專訪中稱讚習近平是一名溫暖的人，也形容習近平很認真（all business），不會顧左右而言它；川普也說，在好萊塢找不到像習近平這樣的人來扮演他；川普還形容習近平身高非常高。
川普也說，他期待中國向德州、路易斯安那州等購買石油，並表示，習近平喜歡這個提議；川普認為這件事會成功。
川普也表示，習近平在會談中表示願意針對伊朗情勢提供幫助，並樂見荷莫茲海峽開放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。