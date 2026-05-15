川習會／Nvidia H200晶片售中卡關 黃仁勳隨行破僵局？

路透14日獨家報導，美國政府早已批准約十家中國企業採購Nvidia(輝達，另英偉達)第二強大的H200晶片，然而迄今未有任何交貨，交易陷入僵局。Nvidia執行長黃仁勳此次隨同總統川普訪問中國，目的是設法取得突破。

報導援引三名知情人士指出，黃仁勳最初並未列入美國訪問代表團名單內，但川普總統前往北京途中臨時邀請了他，趕在阿拉斯加登上空軍一號，有關舉動讓人們重燃Nvidia或可打破僵局，在中國銷售H200晶片的希望。

路透認為這次事件意義重大，凸顯出美中科技競爭如今甚至波及已獲准進行的貿易，使主導晶片市場的製造商Nvidia夾在彼此對立的國家利益之間。

知情人士透露，美國商務部其實已經批准阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等大約十家中國企業採購H200晶片。另外聯想、富士康等多家分銷商也獲批准銷售。

其中兩名人士說，買家可直接從Nvidia購買，也可以透過分銷商購買，每個買家最多可購買7萬5000顆晶片。

在美國限制中國採購之前，Nvidia在中國先進晶片市場的占比，達到相當於壟斷的95%，來自中國市場的營收也高達13%。黃仁勳曾估計光是中國AI市場，今年的規模就將達到500億元。

然而儘管美國已經批准，但北京方面卻發出指示，中國企業紛紛縮手，使交易陷入停滯。有關人士又說，中國方面的轉變部分原因是來自美國方面的變化，但具體發生了甚麼變化則不清楚。

根據美方規定，H200晶片必須先經過美國領土才能運往中國，引發北京憂心晶片可能遭動手腳或藏有隱藏漏洞。

另一名消息人士指出，北京內部要求阻止訂單或加強審查的壓力正在升高。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)上個月在參院聽證會上，也間接證實有關情況。他指中國政府至今尚未允許中國企業購買這些晶片，反而努力集中投資自己的晶片產業。

對於路透的報導，美國商務部、中國工業和信息化部等未有置評。Nvidia、阿里巴巴、騰訊、字節跳動、京東及富士康等也未有回應。