招手美企！習近平稱「大門只會愈開愈大」 川普：我只帶一把手來

中國國家主席習近平與川普總統14日舉行會談時，習近平也會見了Nvidia輝達(另譯英偉達)執行長黃仁勳等十多名美方企業家。習近平表態，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。他強調，「中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作」。

中國商務部14日表示下一步願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，「不斷拉長合作清單，壓縮問題清單」。

特斯拉執行長馬斯克隨同川普總統訪中，他帶著六歲的兒子「X Æ A-12」14日一起走進北京人民大會堂，參加中國國務院總理李強與美國商界執行長的會晤。「X Æ A-12」穿著一件有中式刺繡的背心，手提虎頭公仔的肩背包包，在大會堂肅穆的氛圍中，這幕溫馨景象成為媒體捕捉的焦點。(美聯社)

央視另發布影片，川普表示，他們由世界上最偉大企業家組成，世界上最頂級的30家每個人都想來，「但我不要二、三把手，我要第一把手，表示對中國和對您的尊重，他們也期待進行貿易與商業合作」。

MarketWatch報導，這次陪同川普訪中國的美國企業橫跨金融、科技、航空、農業、生技等產業，金融業包括貝萊德、黑石、花旗、高盛、萬事達、Visa等，科技業則有特斯拉、Nvidia、蘋果、高通、美光等，航空業代表是波音、奇異航太，嘉吉則代表農業界，生技業代表是Illumina。

新華社報導，川普在會談時表示，「我鼓勵他們拓展對華合作」，並逐一向習近平介紹隨訪企業家。美國企業家表示高度重視中國市場，希望深耕中國業務，加強對中合作。習近平表示，美國企業正在深度參與中國改革開放，雙方都從中獲益。中國開放的大門只會愈開愈大，歡迎美國對中國加強互利合作，相信美國企業在中國將擁有更廣闊前景。

中國國務院總理李強14日也在人民大會堂會見美國企業家。他表示，中美雙方能夠保持坦誠順暢的對話溝通，積極維護穩定健康的雙邊關係，這不僅是對中美兩國具有重要的戰略意義，也將為全球和平發展事業注入正能量和確定性。李強向企業家們說，他們隨同川普到訪，不僅體現了大家對中國市場的高度重視，更以實際行動支持中美關係發展。

隨訪的美國企業家有黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克等人。據ToSun記者團消息，黃仁勳表示，川普總統和習主席關係非常好，在他們良好關係的基礎上，再接再厲改善兩國關係。