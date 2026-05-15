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盧比歐稱北京盼「和平統一」 林佳龍：攜民主國家維護台海穩定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。記者余承翰／攝影
外交部長林佳龍。記者余承翰／攝影

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，中國其實更希望透過「和平且自願」方式完成統一，「在他們理想中的世界裡，會希望台灣透過某種投票或政治方式，接受與中國統一。」並且北京對美國近年持續對台軍售「非常不滿」。對此，外交部長林佳龍表示，感謝美方多次說明對台海和平穩定的支持與重視，並再次重申對台政策沒有改變。將持續強化自我防衛能力，與民主國家共同維護台海與區域的和平、穩定與繁榮。

盧比歐於5月14日在北京針對「川習會」情形的專訪中，再次強調美國歷經多任總統與政府的長期對台政策沒有改變，川普政府上任後也持續對台軍售，當天的會議上軍售議題則非雙方討論的重點。盧比歐再次重申美方反對任何迫使或強制改變現狀的行為，以及強調破壞區域穩定對美、中乃至全世界都極為不利。

外交部也注意到盧比歐提到中國大幅擴張軍力的目的不僅針對台灣，更是為在全球投射力量。直至今日，解放軍機艦仍不斷在台海周邊活動並進行各種灰色地帶與軍事騷擾威脅，在在顯示北京是當前區域和平穩定的重大風險。

為此，林佳龍感謝美方多次說明對台海和平穩定的支持與重視，並再次重申對台政策沒有改變。台灣作為國際社會負責任的一員，將持續強化自我防衛能力，並堅定和美國等所有熱愛自由民主的國家合作，共同維護台海與區域的和平、穩定與繁榮。

川普 習近平 川習會

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