美貿易代表葛里爾：美中會談未討論晶片出口管制問題

隨著美國總統川普訪問中國，全球目光再次聚焦北京，以及中國在這場高規格國事訪問中所展現的形象。而一段發生在機場的畫面，也意外在網路上迅速爆紅，一名中國士兵站在跑道旁警戒，當「空軍一號」自他身旁滑行而過時，竟始終紋絲不動。

2026-05-15 06:45