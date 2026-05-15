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美貿易代表葛里爾：美中會談未討論晶片出口管制問題

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）。美聯社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）。美聯社

美國貿易代表葛里爾接受彭博電視採訪時表示，美中在會議中未討論晶片出口管制問題。

葛里爾說：「這並非雙邊會談的主要議題。我們在會談中沒有討論晶片出口管制問題。」

他說，輝達H200晶片採購的將由中國決定。

此前一天路透報導，三名消息人士透露，美國商務部已批准約10家中國大陸企業可採購輝達第二強大的AI晶片H200，每家獲准客戶最多可購買7.5萬顆，但至今未完成任何一筆交貨。美國總統川普這次訪問中國，輝達執行長黃仁勳也隨行，將設法尋求突破。

川普 習近平 川習會 晶片 輝達 H200

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