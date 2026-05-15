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川普放軟、習近平畫台灣紅線 紐時：中國已視自己為對等超級強權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日在北京天壇參訪時同框。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日在北京天壇參訪時同框。美聯社

美國總統川普14日正式展開為期2天的訪中行程。紐約時報分析指出，川普在行程一開始的公開場合中，語氣都顯得相對和緩，與他過去形容中國是「偷走美國工作」與國安威脅的說法形成鮮明對比。相較之下，中國國家主席習近平在微笑歡迎川普的同時，態度則更強硬，尤其是在台灣議題上，直接發出毫不含糊的警告。兩人之間展現出的落差，也凸顯當前美中關係新的權力平衡與氛圍變化。

川普過去經常表示，他欣賞習近平對14億人口國家的「強力」控制，而他這次訪中首日的重點，也明顯放在與習近平的私人關係上。川普對習近平說：「你是一位偉大的領導人。」並補充稱，「我對每個人都這麼說。」

習近平則從一開始就畫下界線，幾乎沒有把時間花在奉承上，而是立刻切入中美關係的核心紅線：台灣。根據新華社發布的會談摘要，習近平警告「美方務必慎之又慎處理台灣問題」，並說得非常清楚，如果川普干預中國長期推動統一台灣的努力，那麼他試圖推動的美中關係緩和將會胎死腹中。

紐時指出，這一幕似乎捕捉到兩個對手之間新的平衡。習近平高度照稿演出，毫不掩飾地表明，儘管中國面臨通縮、人口減少與房地產泡沫破裂等問題，中國作為與美國平起平坐超級強權的時刻已經到來。而他與川普之間展現出的反差，也反映出習近平如今在公開談話中展現出的更強自信與權威感。儘管中國國內經濟面臨挑戰，但他同時也看著美國陷入與伊朗的衝突，再次捲入一場難以脫身的中東對抗。

習近平與川普在當天的天壇行程與晚間國宴祝酒詞中，都提及中美歷史。川普表示：「我們曾經相處融洽，當遇到困難時，我們總能解決。」但即便如此，他仍以個人關係來描述兩國關係，強調巨大分歧必須由兩位強勢領導人解決。

習近平則重申，北京希望避免中美競爭演變成衝突，避免落入「修昔底德陷阱」。他並主張，不應再強調世界前兩大經濟體之間的競爭，而應把重點放在「穩定」。根據中國官媒摘要，習近平表示：「中美之間的共同利益大於分歧，中美關係穩定對世界有利。」

紐時指出，這類論述其實是習近平長期以來的固定風格，也是他以「哲人君主」方式治理中國的一部分。相比之下，川普則更傾向追求能夠立刻展現成果的「交易」，通常是能宣稱帶動就業或銷售的協議。

但在國宴的觥籌交錯與樂觀祝酒聲之間，仍可聽見其他不和諧音。與中方摘要不同，白宮發布的美方版本提到，雙方談及打擊芬太尼前體流向，以及購買美國農產品等長期議題，但未提到台灣、中國對稀土的出口限制，或中國快速擴張核武庫的問題。

白宮還表示，美中雙方在重新開放荷莫茲海峽，以及維持該海峽免於伊朗徵收通行費方面立場一致。但紐時指出，儘管美方不斷請求，中國不太可能免費動用對伊朗的影響力，至於代價會是什麼，目前仍不清楚。

川普與習近平如何真正處理彼此分歧，真正的考驗可能出現在15日上午。屆時，川普預計將與習近平舉行規模更小的雙邊會談。這正是川普最喜歡的形式：領袖對領袖。等離開中國領空後，他也很可能會以自己偏好的版本，對外描述這場會談；中國政府則可能會更加謹慎低調。

川普 習近平 川習會

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