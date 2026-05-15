川習會國宴菜單「金湯龍蝦配陸酒」 還演奏川普最愛跳的《Y.M.C.A.》

5月14日晚，國家主席習近平為來華進行國事訪問的美國總統川普舉行歡迎宴會。社交平台流傳出國宴菜單及音樂單，音樂單中還包括川普的競選歌曲《Y.M.C.A.》。

網傳的國宴菜單中，有冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁三文魚、冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇（Tiramisu）、水果、冰淇淋、咖啡、茶，還有長城首席釀酒師甄釀赤霞珠2009中國河北、張裕珍藏級霞多麗2016中國北京。

2026年5月14日晚，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統川普舉行歡迎宴會。路透

2017年11月8日至10日，川普在其首個總統任期內訪華，習近平同樣在人民大會堂金色大廳設國宴款待。據小米雷軍當時的分享，當年國宴菜單包括宮保雞丁、椰子雞湯、番茄牛肉和清蒸石斑魚，既體現了濃郁的中式風味，同時又照顧到了偏酸甜、少刺激的西方口味。

此外，網傳晚宴上將會由中國人民解放軍軍樂團演奏12首音樂，6首中國音樂和6首美國樂曲交叉演奏。中文歌曲有傳統音樂《梁山伯與祝英台》，以及王菲演唱的《如願》等。值得注意的是，最後一首《Y.M.C.A.》是川普競選歌曲，他曾多次《Y.M.C.A.》的音樂雙手握拳起舞。

《Y.M.C.A.》由美國樂隊「Village People」演奏，是美國1977年開始的迪斯可樂團，1978年推出的歌曲《Y.M.C.A.》攻下當時的美國音樂排行榜。川普曾在去年總司令舞會（Commander in Chief Ball）與馬斯克一起跳《Y.M.C.A.》；去年在美國國慶紀念日獨立日，他也與妻子共舞。

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文章授權轉載自《香港01》