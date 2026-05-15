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川習會國宴菜單「金湯龍蝦配陸酒」 還演奏川普最愛跳的《Y.M.C.A.》
5月14日晚，國家主席習近平為來華進行國事訪問的美國總統川普舉行歡迎宴會。社交平台流傳出國宴菜單及音樂單，音樂單中還包括川普的競選歌曲《Y.M.C.A.》。
網傳的國宴菜單中，有冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁三文魚、冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇（Tiramisu）、水果、冰淇淋、咖啡、茶，還有長城首席釀酒師甄釀赤霞珠2009中國河北、張裕珍藏級霞多麗2016中國北京。
2017年11月8日至10日，川普在其首個總統任期內訪華，習近平同樣在人民大會堂金色大廳設國宴款待。據小米雷軍當時的分享，當年國宴菜單包括宮保雞丁、椰子雞湯、番茄牛肉和清蒸石斑魚，既體現了濃郁的中式風味，同時又照顧到了偏酸甜、少刺激的西方口味。
此外，網傳晚宴上將會由中國人民解放軍軍樂團演奏12首音樂，6首中國音樂和6首美國樂曲交叉演奏。中文歌曲有傳統音樂《梁山伯與祝英台》，以及王菲演唱的《如願》等。值得注意的是，最後一首《Y.M.C.A.》是川普競選歌曲，他曾多次《Y.M.C.A.》的音樂雙手握拳起舞。
《Y.M.C.A.》由美國樂隊「Village People」演奏，是美國1977年開始的迪斯可樂團，1978年推出的歌曲《Y.M.C.A.》攻下當時的美國音樂排行榜。川普曾在去年總司令舞會（Commander in Chief Ball）與馬斯克一起跳《Y.M.C.A.》；去年在美國國慶紀念日獨立日，他也與妻子共舞。
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文章授權轉載自《香港01》
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