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川習會後 魯比歐：美盼中方就黎智英案正面回應

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪中表示，美國期盼中國能對美方籲請釋放香港媒體大亨黎智英等人一事給予正面回應。

美國總統川普到中國進行國是訪問，14日與習近平舉行會談，歷時大約2小時15分鐘，魯比歐、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等人也在場。

NBC News報導，魯比歐表示，川普也曾就黎智英一案向習近平表達關切。

黎智英現年78歲，他的案件成為北京當局打壓香港異議人士象徵之一，他們形容這位長期批評中國共產黨的知名人士是2019年香港持續數月民主抗議活動的「主謀」。

路透社提到，黎智英今年2月被香港法院依違反兩項串謀勾結外國勢力罪和一項串謀發布煽動刊物罪判刑20年。

魯比歐表示：「總統（川普）總是會提到這個案子及其他幾個案件，顯然我們希望得到正面的回應。」

他未直接回答有關黎智英若獲釋後能否前往美國的提問。

魯比歐說：「只要能讓他獲得自由，我們對於任何對他們合適的安排都持開放態度。」

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