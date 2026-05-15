川普：中國已同意訂購200架波音飛機

美國總統川普在14日播出的福斯新聞節目「漢尼提秀」（Hannity）中指稱，中國大陸已同意訂購200架美國波音飛機。

川普上述發言來自該節目釋出的片段。這代表中國近10年來首度購買美製商用飛機。

川普在該節目中說，「（中國國家主席習近平）他14日同意的1件事，是他將訂購200架飛機，這是件大事，波音的200架大飛機。這代表很多工作。波音原本想要150架，它們獲得200架」。

川普還說，「我們談了很多事，多到（時間不夠而）討論不完」。

根據路透14日報導，尚未得知有關這筆交易的細節，但在上述片段播出後，波音股價下跌逾4％。下跌原因可能是媒體報導此前暗示，波音接近達成1筆售予中國至少500架飛機的交易。

對川普上述發言是否指「整份訂單」或只是指窄體客機、廣體客機，白宮尚未置評；波音也尚未置評。