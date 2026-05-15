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「修昔底德陷阱」作者：川習都不想美中開戰 不准第三方挑釁

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
川習會談前，川普在人民大會堂前接受歡迎儀式。 （法新社）
川習會談前，川普在人民大會堂前接受歡迎儀式。 （法新社）

中國國家主席習近平川習會時對美國總統川普提出三個問題，第一個就是中美能不能跨越「修昔底德陷阱」、開創大國關係典範？究竟什麼是「修昔底德陷阱」？

讓「修昔底德陷阱」一詞爆紅的是哈佛大學教授艾利森，在二○一一年左右創造這一詞，並於二○一七年出版「注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱」大幅擴展這個概念，艾利森更特別點名台灣議題，擔心台海問題成為引爆美中戰爭導火線。

在書中，艾利森分析歷史上權力轉移案例，發現崛起中的強權大國必然會挑戰既有大國，而既有大國也必然會回應，兩者衝突往往以戰爭收場。艾利森認為，「美中並非注定開戰」，但戰爭風險非常高。

川習會十四日登場之際，艾利森接受ＣＮＢＣ專訪，指川習私下都不想要美中戰爭，因此不允許出現第三方挑釁，例如台灣議題，而川習私下討論過這一議題，川普透露習近平保證「任內不對台動武」，雙方有共識這個議題用更長的時間解決。

艾利森說，除非台灣進行嚴重挑釁，中國今年封鎖台灣的可能性不到百分之一。

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