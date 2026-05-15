招手美企 習近平：中方大門只會愈開愈大

大陸國家主席習近平與美國總統川普昨天舉行會談期間，習近平也會見了輝達執行長黃仁勳等十多名美方的企業家。習近平表態，美國企業正在深度參與中國大陸改革開放，雙方都從中獲益。他強調「中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作」。大陸商務部昨表示下一步願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，「不斷拉長合作清單，壓縮問題清單」。

MarketWatch報導，這次陪同川普訪陸的美國企業橫跨金融、科技、航空、農業、生技等產業，金融業包括貝萊德、黑石、花旗、高盛、萬事達、Visa等，科技業則有特斯拉、輝達、蘋果、高通、美光等，航空業代表是波音、奇異航太，嘉吉則代表農業界，生技業代表是Illumina。

新華社報導，川普在會談時表示，「我鼓勵他們拓展對華合作」，並逐一向習近平介紹隨訪企業家。美國企業家表示高度重視中國大陸市場，希望深耕中國大陸業務，加強對大陸合作。習近平表示，美國企業正在深度參與大陸改革開放，雙方都從中獲益。大陸開放的大門只會愈開愈大，歡迎美國對大陸加強互利合作，相信美國企業在大陸將擁有更廣闊前景。

大陸國務院總理李強昨天下午也在人民大會堂集體會見美國企業家。他表示，中美雙方能夠保持坦誠順暢的對話溝通，積極維護穩定健康的雙邊關係，這不僅是對中美兩國具有重要的戰略意義，也將為全球和平發展事業注入正能量和確定性。李強向企業家們說，他們隨同川普到訪，不僅體現了大家對中國大陸市場的高度重視，更以實際行動支持中美關係發展。

隨訪的美國企業家有黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克等人。據ToSun記者團消息，黃仁勳表示，川普總統和習主席關係非常好，我們有很大的希望在他們良好關係的基礎上，再接再厲改善兩國關係。央視另發布影片，川普表示，他們由世界上最偉大企業家組成，世界上最頂級的卅家每個人都想來，「但我不要二、三把手，我要第一把手，表示對中國和對您的尊重，他們也期待進行貿易與商業合作」。

大陸商務部新聞發言人何詠前昨天在例行記者會表示，中美雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性交流。下一步，中方願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。