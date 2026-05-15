特派員在現場／川普聚焦經貿成果 再現商人本質

川習會昨天在北京人民大會堂登場，川普最後點出這次訪陸的「重點」，即是拓展與中國的貿易，欲達成短期的產業、經貿成果；川普指出，他帶來最頂尖的企業家訪問中國，且大家都期待與中國貿易、做生意。川普這短短一句話，也再現他的「商人本質」。

若川習會是場球賽，中國顯然強調這是主場。雙邊會談，習近平首先發球，致詞從大國共存、共治的格局角度出發，追求中美關係的穩定，認為兩國能否穩定互動是大國對世界、人民，乃至於對歷史的責任，可說是站在極高的高度。

習近平也對中美競爭格局做出回應，指兩國的共同利益大於分歧，合則兩利，鬥則俱傷，應該作夥伴而不是對手。

不過，習近平雖然沒有提到競爭兩字，顯然也沒有否認兩國關係已與過去有所不同，言明中美要走出「新時代」的大國相處之道。

比起習近平站在大國領導人的發言，把中美互動視為決定世界命運關鍵。川普則發揮一貫的作風，把美中關係私人化，濃縮成他與習近平的私下互動。川普在致詞中是動之以情，講述兩人之間長期建立的友誼，以及開放溝通的意願，並認為他與習近平之間的好關係是美中走向美好未來的基礎。

對於川普而言，更重要的是，在關稅政策遭法院判決違法、中東戰事拖延等負面因素之下，如何在這趟中國行取得經貿層面的「具體成果」，而這也是為何他此行邀集金融、科技、農業等跨產業企業家同行的主因，希望能與中國做生意、交朋友，也能帶著收穫回美國。

儘管雙方「球風」截然不同，在疫情、交流中斷，以及去年的關稅戰之後，美中領袖明顯都希望取得更穩定的兩國關係。球賽開局，誰得分、誰失分尚不重要，重點是球賽能不能持續打下去，才是接下來的看點。