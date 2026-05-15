聽新聞
0:00 / 0:00

特派員在現場／川普聚焦經貿成果 再現商人本質

聯合報／ 本報記者陳熙文

川習會昨天在北京人民大會堂登場，川普最後點出這次訪陸的「重點」，即是拓展與中國的貿易，欲達成短期的產業、經貿成果；川普指出，他帶來最頂尖的企業家訪問中國，且大家都期待與中國貿易、做生意。川普這短短一句話，也再現他的「商人本質」。

若川習會是場球賽，中國顯然強調這是主場。雙邊會談，習近平首先發球，致詞從大國共存、共治的格局角度出發，追求中美關係的穩定，認為兩國能否穩定互動是大國對世界、人民，乃至於對歷史的責任，可說是站在極高的高度。

習近平也對中美競爭格局做出回應，指兩國的共同利益大於分歧，合則兩利，鬥則俱傷，應該作夥伴而不是對手。

不過，習近平雖然沒有提到競爭兩字，顯然也沒有否認兩國關係已與過去有所不同，言明中美要走出「新時代」的大國相處之道。

比起習近平站在大國領導人的發言，把中美互動視為決定世界命運關鍵。川普則發揮一貫的作風，把美中關係私人化，濃縮成他與習近平的私下互動。川普在致詞中是動之以情，講述兩人之間長期建立的友誼，以及開放溝通的意願，並認為他與習近平之間的好關係是美中走向美好未來的基礎。

對於川普而言，更重要的是，在關稅政策遭法院判決違法、中東戰事拖延等負面因素之下，如何在這趟中國行取得經貿層面的「具體成果」，而這也是為何他此行邀集金融、科技、農業等跨產業企業家同行的主因，希望能與中國做生意、交朋友，也能帶著收穫回美國。

儘管雙方「球風」截然不同，在疫情、交流中斷，以及去年的關稅戰之後，美中領袖明顯都希望取得更穩定的兩國關係。球賽開局，誰得分、誰失分尚不重要，重點是球賽能不能持續打下去，才是接下來的看點。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

現場觀察／會談2小時15分…川習皆盼穩定美中關係 用字遣詞大不同

習近平拋時代三問 川普：關係超級良好

川習碰面 習近平三問川普如何跨越「修昔底德陷阱」

習近平談中美新定位：建設性戰略穩定關係

相關新聞

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！國宴登場「川普邀習進平訪美」 上桌菜餚也曝光

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

新聞眼／美中元首交鋒 川習能否跨越「修昔底德陷阱」

兩國領導人高峰會雖然涉及大量幕僚作業與事前磋商，但領導人間的私人關係，以及會談時的互動反應，往往對於高峰會成敗以及雙邊關係走向至關重要。

招手美企 習近平：中方大門只會愈開愈大

大陸國家主席習近平與美國總統川普昨天舉行會談期間，習近平也會見了輝達執行長黃仁勳等十多名美方的企業家。習近平表態，美國企業正在深度參與中國大陸改革開放，雙方都從中獲益。他強調「中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作」。大陸商務部昨表示下一步願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，「不斷拉長合作清單，壓縮問題清單」。

與白宮摘要不同調？美財長稱川習會「不可能沒談台灣」 川普明白議題很敏感

美國財政部長貝森特表示，美中峰會不可能不觸及台灣問題，未來幾天將從川普那邊聽到更多消息，所以不願搶先替川普對此議題發言。貝森特也強調，川普理解其中的敏感性。值得注意的是，這個說法有別於白宮公布川習會摘要所言的、兩人未提到台灣。

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

美國總統川普昨（13）日晚間抵達北京展開訪問行程，除了國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐之外，還帶著輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等...

川習會看到五大初步成果 互降300億美元商品關稅

美國總統川普昨（14）日與大陸國家主席習近平進行雙邊會談，目前尚未公布正式聯合聲明，但綜合消息來看，已可看出五大項初步成果，包括中方可能增加採購美國商品、晶片限制有望鬆動，並傳出雙方將建立「有管理的貿易機制」，在伊朗情勢上有共識，及據報互減300億美元商品關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。