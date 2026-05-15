學者：中美共搭舞台 卻各說各話

川習會昨登場，至少十八名美國企業領袖與美國總統川普同行，經貿學者認為，這場峰會比較像是兩邊一起搭舞台各自說話的場面，目的是避免衝突失控。

中經院第一所副研究員王國臣說，這次參與的美企分為三類：第一類是曾受中共經濟制裁的企業，如美光和波音，他們主要訴求中共解除管制。第二類是金融業代表，如高盛和貝萊德，他們希望中國進一步開放金融市場。

第三類則是受美中貿易戰影響的企業，美國需中國採購更多黃豆、牛肉等農產品，以及晶片，這是輝達執行長黃仁勳現身會場原因，這些企業的主要目標是要求中國擴大採購美國產品，以解決川普所說的不公平貿易問題。

特斯拉執行長馬斯克也是隨行成員，王國臣指出，中國限制特斯拉電動車進入特定敏感區域，使得特斯拉在中國銷售受到限制，且電動車有數據收集後回傳美國母公司的疑慮，中國也相當忌憚，美國對於中國產業補貼亦有諸多不滿，馬斯克的出席應該是表達對電動車公平競爭的期待。

王國臣認為，這場川習會是為雙方提供舞台，算不上有實質性的重大突破，雙方應該都希望能避免兩國的衝突失控。