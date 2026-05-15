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美中科技攻防 局部讓步

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

川習會昨天登場，市場高度關注此次美中在科技議題的交鋒，尤其人工智慧（ＡＩ）核心晶片、半導體設備與供應鏈管制是否出現轉折。產業界認為，這場峰會即使釋出善意，也難改變美中科技戰主軸，可能以「局部讓步、有限降溫、戰略競爭延續」收場。

半導體業者分析，觀察美方對中方的態度，ＡＩ晶片與半導體設備分屬不同談判層次。ＡＩ晶片方面，美國近年持續收緊對中國高階繪圖處理器（ＧＰＵ）出口限制，目的在防堵中國取得大規模ＡＩ訓練與超級運算能力。不過，在美國企業商業利益考量下，美方仍可能保留有限鬆綁空間。

相較之下，半導體設備才是美方不願輕易讓步的核心戰場。從先進製程蝕刻、沉積、量測檢測，到設備維修與零件供應，美國近年聯合盟友持續強化對中國限制，目的不只是卡住中國取得先進晶片，更是壓制其中長期自主製造能力，削弱中國發展ＡＩ實力。

業界觀察，美方真正擔憂的並非中國短期買到多少ＧＰＵ，而是中國是否能透過本土供應鏈建立自主ＡＩ晶片生產能力。一旦中國晶圓代工與記憶體產業突破關鍵設備瓶頸，美國現行科技封鎖效果將大打折扣。因此，設備限制預料仍是川普政府堅守底線。

市場普遍認為，雙方會取得共識的領域，反而是ＡＩ治理與風險管控，包括建立ＡＩ安全對話機制、降低ＡＩ軍事誤判風險、避免網路攻擊升高等。

多數業者認為這場川習會較可能出現有限度的商業性妥協，例如部分ＡＩ晶片出口鬆綁，但不太可能觸及先進設備管制核心。換言之，美中科技戰不會結束，只是從全面對抗轉向「可控競爭」。

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