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AI角力…陸企准買輝達H200轉機浮現
路透引述三名消息人士透露，美國商務部已批准約十家大陸企業可採購輝達第二強大的ＡＩ晶片H200，每家獲准最多可購買七萬五千顆，但至今未完成任何一筆交貨。美國財政部長貝森特則說，他不了解批准案細節，但美中代表團正在北京峰會期間討論ＡＩ防護機制，將建立一套最佳實務協議，以防止非國家行為者利用最強大的ＡＩ模型進行惡意行動。
貝森特接受ＣＮＢＣ預錄訪問時表示，美國維持在ＡＩ領域領先中國「至關重要」，並稱這也是北京願意討論ＡＩ防護規範的原因。
川習會前夕，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入隨行企業代表團，也讓外界期待，停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破。知情人士表示，這十家陸企包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等；包括聯想、鴻海在內的少數經銷商也已獲批准，買方可直接向輝達採購，或透過授權經銷商購買。獲准買方與授權經銷商身分，先前並未曝光。
川普政府早在一月十三日便開放輝達向陸企銷售H200晶片，但輝達必須向美國政府繳納H200銷售收入的百分之廿五。一名消息人士表示，相關交易仍陷入停滯，陸企因北京當局態度轉變後開始縮手。
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