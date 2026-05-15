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鑲金企業代表團 身價逾34兆元

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
川習會14日在北京登場，美方代表團包括貿易代表葛里爾、防長赫塞斯、財長貝森特、國務卿魯比歐，還有蘋果庫克、特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳等商界高層。(歐新社)
川習會14日在北京登場，美方代表團包括貿易代表葛里爾、防長赫塞斯、財長貝森特、國務卿魯比歐，還有蘋果庫克、特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳等商界高層。(歐新社)

南華早報報導，美國總統川普此次訪中，帶來歷來最富有的美國訪中企業代表團，至少十八名美國科技、金融與航太高層隨行，合計身價超過一點○七兆美元（約台幣卅四兆元），前三名依序為世界首富、特斯拉執行長馬斯克，ＡＩ晶片龍頭輝達執行長黃仁勳及黑石集團執行長蘇世民。

這凸顯即使美中關係持續緊張，美國企業界仍不願錯過中國這個龐大市場。分析指出，這些商界高層此行各有所圖，科技界高層盼取得中方承諾，確保稀土與其他關鍵礦產供應不中斷；金融業則希望中國進一步放寬市場准入限制。

輝達執行長黃仁勳昨在北京受訪表示，目前為止在中國進行的會談「非常順利」。特斯拉執行長馬斯克則說，他希望這趟北京行能「完成許多好事」。蘋果執行長庫克被問及這趟訪問進展如何時，也對媒體豎起大拇指回應。

根據富比世與美國證交會文件統計，這次代表團總財富超過一點○七兆美元，其中馬斯克個人資產高達八二七○億美元，占整個代表團總財富超過百分之七十七。研究機構龍洲經訊分析指出，馬斯克此行目標之一，是爭取特斯拉無人駕駛計程車robotaxi在中國上路許可，同時推動旗下ＡＩ機器人在中國市場的銷售。

黃仁勳個人淨資產約一九四○億美元，在代表團中排名第二。輝達近年成為全球ＡＩ熱潮核心企業，但在中國市場面臨美國高階晶片出口限制。

川普 習近平 川習會

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