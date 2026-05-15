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特派員在現場／川習麻吉互動 17分鐘觸碰7次

聯合報／ 特派記者廖士鋒
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）步入北京人民大會堂前，上百名小朋友手舞足蹈熱烈歡迎，讓川普印象深刻。特派記者廖士鋒／北京攝影
美國總統川普（右）與中國大陸國家主席習近平（左）步入北京人民大會堂前，上百名小朋友手舞足蹈熱烈歡迎，讓川普印象深刻。特派記者廖士鋒／北京攝影

川習會前，各界對於雙方多個領域的分歧，並未抱有出現全面突破性改善的期望，但兩人見面的那一刻，毫無疑問仍是全球焦點。

川普座車昨天上午十時三分駛進北京人民大會堂東廣場，習近平親自迎接，十四秒握手後，雙方介紹出席人員，並舉行歡迎儀式，鳴放禮炮廿一響。兩人檢閱共軍儀仗隊、觀看分列式，儀仗隊喊口號時中氣十足，川普也凝神注目。

川、習有說有笑之餘，肢體接觸也相當頻繁，尤其是川普多次伸手輕撫習近平手臂與肩膀，顯然要凸顯兩人個人關係「麻吉」。由於現場觀察角度受限，僅能確定在十七分鐘的戶外歡迎儀式中，雙方至少七次「肢體互動」。這些互動之所以重要，在於兩人是用個人關係「兜住」兩個大國競逐的張力，避免破碎；川、習交情也儼然成為新的「護欄」。

北京對峰會籌備相當細緻。天安門廣場安置大型盆景、也懸掛上雙方國旗，大會堂東廣場有上百名小朋友手持花束和美中國旗，手舞足蹈熱烈歡迎川普。川、習揮手或鼓掌讚許，隨後川普在會談一開始就提到這些小朋友，稱他印象深刻。

會談十時廿五分開始，開場白六分鐘後進入閉門環節。東大廳內擺放杜鵑花，象徵「熱情、純潔的感情」，也寓意「吉祥如意」，紅白相間杜鵑花還暗示「親密無間」，對照川習會主題，就是「中美建設性戰略穩定關係」。

北京昨最高溫卅三度，會談結束後雙方前往天壇參觀。天壇是古代皇帝祭天祈穀求雨之處，位列北京「九壇」之首，規格也最高，建築設計融合中國人「天圓地方」世界觀，作為至高無上的禮制場所，亦是天下秩序的具體展現。川、習昨在祈年殿御道旁合影，大陸官媒釋出習近平提到「五穀豐登、風調雨順」及「民為邦本」思想，突出雙邊關係的根本即在於民，同樣點出中美關係應著眼於「人民福祉」。

川普 習近平 川習會

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