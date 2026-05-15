新聞眼／美中元首交鋒 川習能否跨越「修昔底德陷阱」

兩國領導人高峰會雖然涉及大量幕僚作業與事前磋商，但領導人間的私人關係，以及會談時的互動反應，往往對於高峰會成敗以及雙邊關係走向至關重要。

肢體語言異常親密 川普頻讚習

形式上，高峰會可以看成是兩國對抗化約為兩個領導人的決鬥，這次北京高峰會卻看到兩個人的肢體語言親密異常；習近平在歡迎儀式上指點北京景物，還親自導覽天壇，川普則在致詞中高度評價雙方的「奇妙關係」（fantastic relationship），並表示他對習近平及中國充滿「尊敬」，稱讚習近平是一位「偉大的領袖」。

川習關係被彭博形容為全球最重要的「兄弟情」（bromance）。兩人雖在貿易、科技、台灣與地緣政治議題上多次交鋒，但川普長期強調自己與習近平關係良好，並把個人關係視為處理美中緊張局勢的重要籌碼。

二○一七年習近平訪問川普位於佛州的海湖莊園，同年稍晚川普訪問北京，中方以最高規格接待，安排所謂「國是訪問＋」行程。此後兩人也在布宜諾斯艾利斯、大阪等國際場合會面，試圖尋找緩衝空間。

雖然拜登號稱從習近平當副主席時就相識，兩人十幾次會談，可是大夫無私交，由於二○二三年高空氣球事件，終其四年任期，拜登沒有訪問過北京。

在川普第一任期內，由於美中經貿與軍事緊張，兩位領導人建立一種時而友好、時而對抗的關係，尤其在新冠疫情期間，分歧加劇，可是對習近平個人，川普仍不吝給予正面評價。

白宮對中小心翼翼 改溫和路線

川普第二任上台，在去年十一月與習在南韓釜山會晤後，摒棄第一任的對抗中國政策，政府內部對華鷹派人士以黑色幽默的口吻，將此一百八十度的轉變稱為「釜山凍結」。

白宮對中國關係小心翼翼，最明顯例子是國防戰略報告，其初稿去年八、九月已出爐，但遲至今年一月才發布，原本將中國視為美國面臨的最大安全威脅，白宮下令國防部次長柯伯吉重寫，改採對北京更溫和的語調。商務部長盧特尼克甚至告誡員工，任何與中方相關的政策與措施，都必須由他親自批准，導致部分負責晶片安全事務的員工離職。

川普宣布一一○億美元對台軍售後，習近平在二月通話中，強烈表達不滿，川普因此暫緩公布第二批一四○億美元軍售；此次出訪前被問到，美國是否應該繼續向台灣販售武器，他本可順勢接球，但他反而說，「我會跟習近平主席討論這個議題」，隱含變數。

高峰會上友好氛圍 常是演出來

但高峰會上領導人的交情與互動，常是表演出來的。二○二三年十一月，習近平到舊金山參加「亞太經合會」（ＡＰＥＣ）領袖會議，拜、習兩人在附近豪華的菲洛里莊園（Filoli country estate曾是電視劇Dynasty「豪門恩怨」拍攝地）舉行峰會，號稱Woodside Summit。

時任白宮首席中國顧問貝蘭稱，川、習在花園裡單獨散步，氣氛其實是尷尬的，他們漫步在修剪整齊的草坪上，原本要展現兩國友好氣氛，但為了拍到兩人獨處，沒有安排翻譯陪同，兩人實際無法交談。

即使這次北京高峰會，中方刻意設計兩人友好的氛圍，在天壇遊覽、在中南海茶敘，但仍掩蓋不了中美兩國在科技、經濟、軍事競爭的事實。

過去描述美中競爭，往往認為是中國在爭取時間，現在習近平堅信中國的崛起是歷史必然，美國將繼續走向衰落，但他希望崛起中的強權中國不至於與守成強權美國產生衝突，從而「跨越修昔底德陷阱，開創大國關係的新範式」。

基於「東升西降」觀點，大陸認為，美方正在爭取時間韜光養晦，利用高峰會後相對緩和時期投資國內加工業，組織志同道合的夥伴聯盟，作為其「資源地緣戰略參與論壇」（ＦＯＲＧＥ）倡議的一部分，旨在減少對中國稀土的依賴，並為將來能夠反制中國並抵禦可能的報復做好準備。

各自承受國內壓力 陷高度防備

川、習注意力始終在自己的權力，但在高峰會前，各自在國內掌權的程度不同；習近平雖已經掌權十三年，國內沒有任何人在政治上可以挑戰他，但若無法獲得美國在台灣問題的讓步，會影響明年廿一大習近平連任總書記的政治正當性。

美國國內通膨已達三年來新高，金融時報最新民調顯示，近五成八美國選民表示，「強烈」或「有些」不贊成川普對通貨膨脹和生活成本的處理方式。

川普啟程前表示，推動達成伊朗戰事協議，他唯一在乎的是伊朗不能擁有核武，「我不會考慮美國人的經濟狀況」；這明顯是失言，需要留守在白宮的副總統范斯幫他澄清，顯示川普在國內政治情勢的險惡，尤其十一月期中選舉若失利，國內政治地位將進一步疲弱，甚至剩下兩年成為「跛鴨總統」。

中美關係正處於十字路口，兩國間有結構性矛盾。川、習擁有最高權力，兩人可讓中美衝突加劇，但也可以合作塑造美中關係的下一階段。