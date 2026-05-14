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克魯曼評「川習會」：美中勢力消長 逼川普飛北京求助

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普14日訪問北京，與中國大陸國家主席習近平會晤。經濟學家克魯曼形容，川普此行是迫不得已，目的是請求習近平助他脫離困境。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說，中國大陸顯然有諸多重大問題待解決。大陸面臨人口危機，工作適齡人口萎縮趨勢已持續十年；經濟嚴重失衡，仰賴難以為繼的貿易出超和不具生產力的投資，來彌補消費支出的不足；大陸經濟成長減速，還遭遇青年高失業率問題。國內民怨日增，只靠獨裁專制政權壓制。

然而，中國大陸國內問題雖多，但就地緣政治影響力而論，中國大陸正在崛起。克魯曼形容，川普這趟北京行，正是為了請這個強人助他收拾自己捅出的爛攤子。

美中勢力互為消長

持平而論，中國大陸國力相對上升、美國國力相對下滑，這種此消彼長的趨勢在川普2.0製造混亂前就已發生。中國大陸製造業產值早在大約15年前，就已超越美國。在川普第一任時，中國大陸已成為世界工廠。

再看整體經濟規模。大陸的經濟規模若以購買力平價（PPP）衡量，把大陸較低的物價水準納入考量，自2015年以來就超越美國了，儘管大陸以美元計的國內生產毛額（GDP）仍比較低。

以實質人均GDP計算，中國大陸也不如美國富裕，只到美國三分之一的水準。不過，美國縱使生產力較高，技術水準更先進，中國大陸多年來不斷追趕，落後差距日益縮小。

更何況，中國大陸人均GDP較低，掩蓋了一個事實：中國科技業如今已相當先進，在許多領域的科技水平甚至與西方旗鼓相當。

凡此種種，在川普2.0作亂之前已然發生。但川普一味推行種種自殘式政策，基本上已把美國原本握有的一手好牌扔掉，以致大幅削弱了美國的地緣政治地位。

川普把地緣政治優勢拱手讓給北京

川普如何把美國的地緣政治好牌打成爛牌？

克魯曼指出，在川普掌權之前，美國擁有凌駕中國的一大地緣政治優勢：民主國家陣營以美國馬首是瞻。過去十年來，美國以PPP計的經濟規模已被中國大陸經濟超越，但北大西洋公約組織（NATO）盟國合計的經濟規模仍遠大於中國經濟。若是再計入日本、南韓、澳洲和其他美國的非北約盟友，自由世界的優勢就更強大了。

然而，川普關稅炮朝全球掃射，又口出狂言要把加拿大收為第51州、要丹麥交出格陵蘭，已得罪這些民主盟國--更準確描述是「前」盟國。

除鄙視盟邦之外，川普還盡其所能，把美國推入科學和技術落後處境。

這在綠能領域尤其明顯。中國大陸引領全球綠電科技革命，川普政府反再生能源的執念則愈來愈極端。去年，中國大陸發電量成長，絕大部分靠太陽能和風電驅動。

落伍的能源政策，只是美國放棄未來領導地位的一部分。MAGA（讓美國再度偉大）陣營對科學宣戰，也令人搖頭嘆息。

川普力行貿易保護主義政策，想要重振美國製造業，不但一無所成，還暴露出美國相對於中國大陸的弱點。

中國大陸不但輕易挺過川普關稅的衝擊，還能藉切斷稀土供應對美國還以顏色，足見北京已占上風。

川普北京行是向習近平求援

那麼，川普現在訪問中國大陸意欲何為？

克魯曼指出，此刻正值美國在波斯灣吃癟，伊朗靠實質封鎖荷莫茲海峽觸動油價大漲而占上風，所以川普此行正是向習近平討救兵。中國大陸透過購買石油和移轉軍民兩用科技，長期支持伊朗。

因此，克魯曼形容，原本趾高氣昂的川普，如今「被迫飛往北京求助，巴望習近平會提供一些讓步，讓他能從自己造成的國內和國際潰敗中脫困」。

克魯曼預期，習近平可能提議向美國農民採購一些黃豆，並給與川普同行的企業主管一些交易，讓他挽回一些面子；但「可確定中國會利用川普削弱的地位，為自己獲取終極利益，逼川普在台灣議題上讓步，同時讓川普把打了一場敗戰後殘餘的美國公信力給耗盡」。

川普 習近平 川習會

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