川習會看到五大初步成果 互降300億美元商品關稅

美國總統川普昨（14）日與大陸國家主席習近平進行雙邊會談，目前尚未公布正式聯合聲明，但綜合消息來看，已可看出五大項初步成果，包括中方可能增加採購美國商品、晶片限制有望鬆動，並傳出雙方將建立「有管理的貿易機制」，在伊朗情勢上有共識，及據報互減300億美元商品關稅。

新華社引述習近平說法，雙方認同將「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，兩邊經貿團隊達成總體平衡積極的成果。大陸商務則在當天例行記者會表示，願意和美方不斷拉長合作清單，壓縮問題清單。

川習會預期初步成果

根據白宮公布的會談摘要顯示，雙方討論芬太尼、農產品等議題，在伊朗情勢上有共識，並討論到如何強化兩國經貿合作，包括擴大美國企業進入中國市場、中國提高對美產業投資。習近平也對採購更多美國石油、減少未來對荷莫茲海峽的依賴表示興趣。

目前川習會尚未公布聯合聲明或大型協議，路透在會前報導，中美有望在非敏感商品領域建立「有管理的貿易機制」，雙方可能各自確定價值約300億美元的商品，在不觸及國家安全底線下降低關稅並相互銷售。

晶片方面，美國商務部據報已批准約十家中國大陸企業可採購輝達第二強大的AI晶片H200，每家最多可購買75,000顆，獲准企業包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等，但目前尚未完成任何交付。川習會前夕，輝達執行長黃仁勳最後一刻加入隨行企業代表團，讓外界期待，停滯已久的H200對中銷售有機會出現突破。

美國財長貝森特接受CNBC訪問時表示，14日已討論了關於中國增加能源採購問題，大豆問題已全部處理妥當，並預計將看到大筆波音飛機訂單。

貝森特還說，將和中國談及貿易委員會和投資委員會，投資委員會將討論中方可投資的非戰略、非敏感領域，希望確保相關投資不必被提交至美國外資審議委員會（CFIUS）審查。他又指，川普告訴習近平，希望中國進一步對外開放。

在台灣問題表述上，白宮的會談摘要則沒有見到與台灣議題的相關描述。貝森特接受CNBC訪問時表示，相信未來數日會聽到川普更多表態，稱其了解相關問題的敏感性。