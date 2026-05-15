會見美企大咖 習近平：歡迎互利合作

昨（14）日上午川習會期間，大陸國家主席習近平會見了輝達執行長黃仁勳等十多名美國企業家。習近平稱，美國企業正在深度參與中國大陸改革開放，雙方都從中獲益，「中國開放的大門只會愈開愈大，中方歡迎美國對華加強互利合作」。

新華社報導，川普表示「我鼓勵他們（美企）拓展對華合作」，並逐一向習近平介紹隨訪企業家。央視另外發布影片，川普表示，他們由世界上最偉大企業家組成，世界上最頂級的30家，每個人都想來，「但我不要二、三把手，我要第一把手，表示對中國和對您的尊重，他們也期待進行貿易與商業合作」。

MarketWatch報導，川普此行，至少有17家美國知名企業負責人隨行，其中16家由執行長親自出席。以下是各企業的盤算：

黃仁勳：臨時加入川普訪華團，消息一出帶動輝達股價周三大漲。輝達長期處於美中科技競爭的核心，美國政府以國安為由，持續限制輝達先進晶片對大陸客戶出口。輝達在今年2月的法說會上透露，儘管部分H200晶片已獲政府批准出口，大陸營收仍掛零。

蘋果執行長庫克：庫克成功為蘋果爭取關稅豁免，此行也有意為9月1日接任執行長的硬體工程資深副總裁特納斯鋪路，建立和川普的良好關係。蘋果也希望鞏固在大陸的品牌形象。

波音執行長歐特柏格：投資人期待此行能帶回大規模飛機訂單。