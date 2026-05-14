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和馬杜洛撞衫 魯比歐：沒別的意思只是覺得穿起來很舒服
美國國務卿魯比歐隨總統川普訪中國大陸時，被拍到在機上穿著很像委內瑞拉前總統馬杜洛被捕時的灰色運動服，引起部分中國大陸網友反感，稱此舉對中國「挑釁」、「敵意滿滿」。美國NBC新聞報導，魯比歐14日晚間在北京接受「NBC晚間新聞」主播拉馬斯（Tom Llamas）採訪時說，他穿這套衣服「並無特別的意思」，只是覺得舒適、很喜歡。
魯比歐表示：「那沒有特別的意思。這是套好衣服。我意思是說，我喜歡這套衣服。它穿起來很舒服。」
魯比歐說，如果有什麼特別之處的話，「那就是他抄我的，因為我早就有這套衣服了。我不知道他什麼時候買了一套，我甚至不知道他有這套衣服」。
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