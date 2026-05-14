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習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

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北京高規格接待…日本高度關注川習會 警惕中方拉攏川普影響安保

中央社／ 東京14日專電
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平今天會面。圖／新華社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平今天會面。圖／新華社

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，日本政府高度戒備可能對東亞局勢與日美同盟帶來的影響。由於川普近期展現對中國友善態度，甚至提及象徵美中兩強主導世界秩序的「G2」，日本擔憂，若美國在台灣等區域安全議題上對中讓步，恐衝擊日本安全保障戰略。

產經新聞報導，日本內閣官房長官木原稔上午在記者會表示，日本政府高度關注美中領袖峰會動向，並強調「美中關係能夠有助於包括日本在內的國際社會穩定，這一點非常重要」。

不過，日本政府內部對於川普（Donald Trump）可能進一步向中國靠攏抱持強烈警戒。自民黨重量級人士指出，中方這次高規格接待川普，「恐怕有拉攏川普的意圖」。

日本長期以來依靠日美同盟，因應中國在東海、南海持續軍事擴張，若川普為換取中國協助推動伊朗和平談判、擴大美國商品出口中國等利益，而在台灣等東亞議題上對中國妥協，日本恐面臨戰略壓力。

日本外務省高層坦言，「對日本而言，美中關係太好也不行，太差也不行。」

自從川普去年10月在韓國舉行的美中峰會前夕提及「G2」概念後，日本政府便積極試圖與美方共享對於中國的認知。據知，日本政府內部曾討論，在川普訪問中國之前先邀請他訪日，但因為首相高市早苗今年3月才剛與川普會談，再度安排領袖峰會較不可行，最終作罷。

另一方面，在川普訪中前夕訪日的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），則受到日本政府高規格接待。除了高市之外，財務大臣片山皋月與外務大臣茂木敏充等人，也接連與他會談，被認為是藉機與美方確認對中立場。

報導指出，日本政府目前規劃在川普15日結束訪中返國後，盡快安排高市與川普通話，共享相關資訊。

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