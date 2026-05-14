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全世界都在學中國話？馬斯克帶6歲兒訪陸 親用中文回應「兒子在學普通話」
美國億萬富豪馬斯克正隨同美國總統川普進行訪中行程，他也帶著6歲的小兒子同行。
根據X帳號「李老師不是你老師」披露，54歲的馬斯克此行帶上了6歲的小兒子，照片顯示小兒子穿著一件中國風上衣。隨後，馬斯克也在X上，用中文回覆「李老師不是你老師」的貼文，表示「我的兒子正在學習普通話」。
我的儿子正在学习普通话— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2026
其實，許多名流政要之後，也都在學習中文。川普的外孫女阿拉貝拉從小學習普通話，中文程度十分流利。她曾在 2017年川習會期間，向習近平夫婦展示用中文歌唱〈茉莉花〉一曲、並背誦三字經與唐詩。
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