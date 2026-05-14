籲雙方應成為夥伴…習近平宴請川普 稱中美關係只能搞好不能搞壞

中國國家主席習近平晚上在北京人民大會堂舉行宴會歡迎美國總統川普。習近平說，中美關係「只能搞好不能搞壞」。川普則在致詞時提到，習近平母校北京清華大學的成立有美國資金，並邀請習近平伉儷9月24日訪美。

中國官媒央視新聞報導，習近平在晚宴致詞時說，「實現中華民族偉大復興」和「讓美國再次偉大」（MAGA，川普競選時的口號和相關運動），完全可以並行不悖，相互成就，造福世界。

習近平表示，新形勢下，他與川普多次會晤和通話，推動中美關係保持總體穩定。他們一致認為中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，「只能搞好不能搞壞」，兩國合則兩利，鬥則俱傷，應該成為夥伴，而不是對手。

他重申上午在雙方會談中提到的「構建中美建設性戰略穩定關係」，表示中美能不能做到相互尊重、和平共處、合作共贏，是雙邊關係能否穩定發展的關鍵所在。

根據美國有線電視新聞網（CNN）直播畫面，川普致詞時對中方盛情款待表達感謝，並指稍早與習近平的對談「極為正面且富有成效」。

川普回顧了歷史上美中的友好互動、互助及相互影響。他提到，習近平的母校北京清華大學，其成立有已故美國總統羅斯福提供的資金（指庚子賠款返還）。

川普在致詞尾聲時提出，邀請習近平伉儷9月24日訪問白宮。