快訊

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

聽新聞
0:00 / 0:00

貿易談判有進展？美財長暗示北京將下波音大單 美中擬談AI安全規範

中央社／ 北京14日綜合外電報導
美國財政部長貝森特今天暗示，美中兩國即將敲定一筆波音飛機大訂單，雙方也將討論如何為人工智慧（AI）發展建立安全規範。圖／路透
美國財政部長貝森特今天暗示，美中兩國即將敲定一筆波音飛機大訂單，雙方也將討論如何為人工智慧（AI）發展建立安全規範。圖／路透

美國財政部長貝森特今天暗示，美中兩國即將敲定一筆波音飛機大訂單，雙方也將討論如何為人工智慧（AI）發展建立安全規範。

貝森特（Scott Bessent）接受美國財經新聞網CNBC訪問時說：「好消息是，美國在這方面無疑領先全球，我們擁有最頂尖的AI公司。兩大AI超級強權即將展開對話，我們將建立一套推動AI最佳實踐的規範機制，確保這類先進AI模型不會落入非國家行為者手中。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝森特補充道，美國黃豆出口已納入現有對中銷售協議裡，中方另有意購買更多美國能源產品。

他的發言顯示，這兩大超級強權在貿易談判方面已有進展，自美中雙方去年10月達成脆弱的關稅休戰後，這一直是兩國共同優先處理的議題之一。

他也指出，美中兩國將討論建立一個委員會，負責辨識哪些美國非敏感產業可接受中資，並推動相關投資；雙方也會磋商成立另一個貿易委員會，協助撤銷「非關鍵領域」約300億美元商品的部分關稅。

川普 習近平 川習會 貝森特 波音 美國

延伸閱讀

與白宮摘要不同調？美財長稱川習會「不可能沒談台灣」 川普明白議題很敏感

川普專機抵陸 川習會北京登場

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

聯合報社論／川習會即將登場，台灣屏息以待

相關新聞

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！國宴登場「川普邀習進平訪美」 上桌菜餚也曝光

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

與白宮摘要不同調？美財長稱川習會「不可能沒談台灣」 川普明白議題很敏感

美國財政部長貝森特表示，美中峰會不可能不觸及台灣問題，未來幾天將從川普那邊聽到更多消息，所以不願搶先替川普對此議題發言。貝森特也強調，川普理解其中的敏感性。值得注意的是，這個說法有別於白宮公布川習會摘要所言的、兩人未提到台灣。

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

美國總統川普昨（13）日晚間抵達北京展開訪問行程，除了國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐之外，還帶著輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等...

晚餐吃什麼？川習會國宴菜單出爐 北京烤鴨、生煎包上桌

美國總統川普14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普當晚出席在北京舉行的國宴，邀請習近平夫婦9月24日訪問美國白宮。

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析...

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。