貿易談判有進展？美財長暗示北京將下波音大單 美中擬談AI安全規範

美國財政部長貝森特今天暗示，美中兩國即將敲定一筆波音飛機大訂單，雙方也將討論如何為人工智慧（AI）發展建立安全規範。

貝森特（Scott Bessent）接受美國財經新聞網CNBC訪問時說：「好消息是，美國在這方面無疑領先全球，我們擁有最頂尖的AI公司。兩大AI超級強權即將展開對話，我們將建立一套推動AI最佳實踐的規範機制，確保這類先進AI模型不會落入非國家行為者手中。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝森特補充道，美國黃豆出口已納入現有對中銷售協議裡，中方另有意購買更多美國能源產品。

他的發言顯示，這兩大超級強權在貿易談判方面已有進展，自美中雙方去年10月達成脆弱的關稅休戰後，這一直是兩國共同優先處理的議題之一。

他也指出，美中兩國將討論建立一個委員會，負責辨識哪些美國非敏感產業可接受中資，並推動相關投資；雙方也會磋商成立另一個貿易委員會，協助撤銷「非關鍵領域」約300億美元商品的部分關稅。