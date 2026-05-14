快訊

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平涉台措詞強硬 專家見北京摘要揪一點「川普可能未讓步」

中央社／ 北京14日綜合外電報導
美國總統川普（左）正在中國進行國是訪問，專家指出中國國家主席習近平在川習會中就台灣議題對川普發出嚴厲警告，可能顯示川普未做出讓步。圖／美聯社
美國總統川普（左）正在中國進行國是訪問，專家指出中國國家主席習近平在川習會中就台灣議題對川普發出嚴厲警告，可能顯示川普未做出讓步。圖／美聯社

美國總統川普（Donald Trump）正在中國進行國是訪問，專家指出中國國家主席習近平川習會中就台灣議題對川普發出嚴厲警告，可能顯示川普未做出讓步。

習近平提到台灣時表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

美聯社報導，位於布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）表示，美方若對台灣議題做出任何重大讓步，應會反映在北京的官方摘要中

楊晧暐指出：「（摘要）未見相關敘述，加上（習近平）語氣相對強硬，意味川普原則上可能未對台灣議題讓步。」

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北分析師宋文笛（Sung Wen-ti）認為，習近平對潛在衝突發出警告，意味台灣依然是中國政府的最大底線。

宋文笛說，台灣是定義美中彼此關係認同的關鍵議題，「台灣議題處理得當，我們就是朋友；處理不當，我們可能很快就會變成敵人」。

川普 習近平 川習會 北京 布魯塞爾 美國 台灣

延伸閱讀

川習會談台灣 習近平：處理不好兩國會碰撞甚至衝突

川習會登場「影子協議」聚焦 經濟學人：台灣議題 北京要讓美方做出讓步

習近平向川普拋「建設性戰略穩定關係」並強調要處理好台灣問題

密切關注川習會發展 陸委會：目前沒有令人意外的訊息

相關新聞

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！國宴登場「川普邀習進平訪美」 上桌菜餚也曝光

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

與白宮摘要不同調？美財長稱川習會「不可能沒談台灣」 川普明白議題很敏感

美國財政部長貝森特表示，美中峰會不可能不觸及台灣問題，未來幾天將從川普那邊聽到更多消息，所以不願搶先替川普對此議題發言。貝森特也強調，川普理解其中的敏感性。值得注意的是，這個說法有別於白宮公布川習會摘要所言的、兩人未提到台灣。

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

美國總統川普昨（13）日晚間抵達北京展開訪問行程，除了國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐之外，還帶著輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等...

晚餐吃什麼？川習會國宴菜單出爐 北京烤鴨、生煎包上桌

美國總統川普14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普當晚出席在北京舉行的國宴，邀請習近平夫婦9月24日訪問美國白宮。

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析...

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。