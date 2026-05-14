快訊

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後美中同意荷莫茲海峽須開放 傳伊朗允許部分中國船隻通過

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
荷莫茲海峽上停泊船隻。路透
荷莫茲海峽上停泊船隻。路透

伊朗傳出開始允許部分中國船隻通過荷莫茲海峽。據稱是在中方要求下，伊朗政府基於雙方戰略夥伴關係提供便利。消息傳出之際，川普習近平川習會後同意荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流通。

路透報導，伊朗半官方媒體法斯社（Fars）引述知情人士報導，在就荷莫茲海峽的管理規程達成理解之後，伊朗已開始允許部分中國船隻通過該海峽。

法斯社的報導發布之際，正在對中國進行國是訪問的美國總統川普與中國國家主席習近平有共識認為荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源的自由流通。

據白宮在川習會後提供的會談摘要，雙邊同意荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源的自由流通；習近平也言明中國反對荷莫茲海峽的武裝化，以及任何針對海峽使用收費的行為；習近平同時也對採購更多美國石油、減少未來對荷莫茲海峽的依賴表示興趣。

消息人士表示，此舉是應中國外交部長和駐伊朗大使的要求而採取的，德黑蘭方面同意根據兩國的戰略夥伴關係，為若干中國船隻的通行提供便利。

由於伊朗在戰爭期間已表示，中立船隻、尤其是與中國有關聯的船隻只要與伊朗武裝部隊協調，即可通過海峽，目前尚不清楚此舉在多大程度上改變當地局勢。

船舶追蹤數據顯示，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超級油輪於周三駛過荷莫茲海峽，此前因美伊衝突，該船在波斯灣滯留了兩個多月。

川普 習近平 川習會 伊朗 荷莫茲海峽 原油 油輪 美伊衝突 波斯灣

延伸閱讀

川習會在即 美中一致反對荷莫茲海峽收過路費

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

會協助結束中東衝突？白宮喊雙方同意荷莫茲須開放 伊朗成川習會談關鍵議題之一

川普：處理伊朗議題無須中國協助 美方最終都會贏

相關新聞

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！國宴登場「川普邀習進平訪美」 上桌菜餚也曝光

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

與白宮摘要不同調？美財長稱川習會「不可能沒談台灣」 川普明白議題很敏感

美國財政部長貝森特表示，美中峰會不可能不觸及台灣問題，未來幾天將從川普那邊聽到更多消息，所以不願搶先替川普對此議題發言。貝森特也強調，川普理解其中的敏感性。值得注意的是，這個說法有別於白宮公布川習會摘要所言的、兩人未提到台灣。

為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

美國總統川普昨（13）日晚間抵達北京展開訪問行程，除了國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐之外，還帶著輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等...

晚餐吃什麼？川習會國宴菜單出爐 北京烤鴨、生煎包上桌

美國總統川普14日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普當晚出席在北京舉行的國宴，邀請習近平夫婦9月24日訪問美國白宮。

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析...

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。