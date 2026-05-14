川習會後美中同意荷莫茲海峽須開放 傳伊朗允許部分中國船隻通過

伊朗傳出開始允許部分中國船隻通過荷莫茲海峽。據稱是在中方要求下，伊朗政府基於雙方戰略夥伴關係提供便利。消息傳出之際，川普與習近平在川習會後同意荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流通。

路透報導，伊朗半官方媒體法斯社（Fars）引述知情人士報導，在就荷莫茲海峽的管理規程達成理解之後，伊朗已開始允許部分中國船隻通過該海峽。

法斯社的報導發布之際，正在對中國進行國是訪問的美國總統川普與中國國家主席習近平有共識認為荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源的自由流通。

據白宮在川習會後提供的會談摘要，雙邊同意荷莫茲海峽必須保持開放，以支持能源的自由流通；習近平也言明中國反對荷莫茲海峽的武裝化，以及任何針對海峽使用收費的行為；習近平同時也對採購更多美國石油、減少未來對荷莫茲海峽的依賴表示興趣。

消息人士表示，此舉是應中國外交部長和駐伊朗大使的要求而採取的，德黑蘭方面同意根據兩國的戰略夥伴關係，為若干中國船隻的通行提供便利。

由於伊朗在戰爭期間已表示，中立船隻、尤其是與中國有關聯的船隻只要與伊朗武裝部隊協調，即可通過海峽，目前尚不清楚此舉在多大程度上改變當地局勢。

船舶追蹤數據顯示，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超級油輪於周三駛過荷莫茲海峽，此前因美伊衝突，該船在波斯灣滯留了兩個多月。