為何壓死線登機陪川普訪中？ 黃仁勳親吐原因：這是個絕佳機會

美國總統川普昨（13）日晚間抵達北京展開訪問行程，除了國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐之外，還帶著輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨擘一同訪問。不過，黃仁勳並非一開始就加入川普行程，而是在12日最後一刻才登機，他今（14）日接受陸媒訪問時表示，因為川普邀請才決定同行，並坦言此次出訪是一個絕佳機會，「可以代表美國，支持川普總統參加這場人類歷史上最重要的峰會之一」。

根據「鳳凰網」報導，川普與中共領導人習近平在北京人民大會堂會晤期間，黃仁勳面對媒體提問「為什麼在最後一刻才上飛機？」，他指出全因「川普總統邀請」才決定同行。黃仁勳指出，這次川習會是一個絕佳機會，「可以代表美國，支持川普總統參加這場人類歷史上最重要的峰會之一」。

此外，黃仁勳也提到，川普和習近平這2位領導人的關係十分要好，「我們可以依靠這些關係，來建立更好的夥伴關係」。

不過，在川普啟程訪中之前，CNBC等媒體報導黃仁勳並未在受邀名單，直到12日，紐約郵報白宮記者Emily Goodin在「X」PO照，指出空軍一號正在阿拉斯加油，而黃仁勳正準備登機與川普一同訪問中國，才破解黃仁勳未受邀的流言。對此，川普提到「黃仁勳現在就在空軍一號上，除非我請他下機」，駁斥CNBC的報導為假消息。

浩浩蕩蕩帶著黃仁勳、馬斯克等身價總和超過1兆美元的巨擘，川普當著習近平面直呼，這次的代表團「可以說是由世界上最偉大的企業家組成」。川普更強調，世上所有的企業家都想到中國，但他不要企業的二、三把手，「我要第一把手，所以他們都來了」，這代表對中國以及對習近平的尊重，也顯示企業界期待能夠展開更多貿易與商業合作。