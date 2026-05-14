習近平：中美應深化相互理解 增進人民友善

2026年5月14日，大陸國家主席習近平與美國總統川普參觀天壇。習近平表示，美中兩國都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民，富有智慧。兩國應深化相互理解，增進人民友善。

據新華社，初夏的天壇，古柏含章，清風送爽。習近平在祈年殿迎接川普到訪，並與川普在軒朗開闊的祈年殿廣場合照。

祈年殿氣勢恢宏，且重簷琉光。兩國元首拾階而上，步入祈年殿，共同欣賞榫卯斗拱精準契合、天文曆法與殿宇結構完美融合的建築特點，感受其中和諧萬物、順天應時的理念。

習近平指出，2017年我們沿著北京中軸線參觀了故宮。今天參觀的天壇和故宮同齡，寓意「天圓地方」，展現出中國人的宇宙觀和處世哲學。中國古代執政者在天壇舉行祭祀大典，祈求國泰民安、風調雨順，體現出民為邦本、本固邦寧的中國傳統思想。

川普表示，當年的故宮之行至今記憶猶新。天壇歷經600多年，仍巍峨屹立，展現出中國精美的古典建築藝術和博大精深的傳統文化，令人讚嘆。美中兩國都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民，富有智慧。兩國應深化相互理解，增進人民友善。

中共中央辦公廳主任蔡奇、大陸外長王毅、北京市委書記尹力等參加上述活動。