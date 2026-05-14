快訊

不斷更新／國宴登場！川普邀請習近平和夫人訪美 黃仁勳、馬斯克也現身

釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

川習會國賓晚宴登場！川普邀習近平夫婦訪美 時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會晚宴登場！川普致詞邀習近平訪美 時間點曝光

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／北京即時報導
圖為美國總統川普在中國國家主席習近平的陪同之下參觀天壇公園。圖／美聯社
圖為美國總統川普在中國國家主席習近平的陪同之下參觀天壇公園。圖／美聯社

美國總統川普的北京訪問行程進入第二天，他在14日傍晚參加由中方主持的國宴，他在致詞時提議邀請中國國家主席習近平於9月24日訪問美國。

川普13日率團訪問北京，並於14日上午與習近平展開雙邊會談，兩人也在下午一同參觀北京天壇公園；川普14日晚間參加中方國宴，川普在致詞中對中國對美國訪問團的招待表達感謝，並提到美中兩國人民有很多共通點；川普也邀請習近平和夫人彭麗媛於今年9月24日訪問美國白宮。

【中央社／北京14日綜合外電報導】

美國總統川普（Donald Trump）正在中國進行國是訪問，他今天表示稍早與中國國家主席習近平的會談極為正面且富有成效，並在晚宴中邀請習近平伉儷於9月24日造訪白宮。

綜合法新社與路透社報導，川普在川習會後的晚宴發表演說，他告訴習近平與其夫人彭麗媛：「我很榮幸能邀請您，彭麗媛，於9月24日來白宮拜訪我們，我們很期待。」

他還回顧今天的行程說道：「這是莫大榮幸。今天真是太棒了，真是一次無與倫比的盛大歡迎。」

川普談到習近平時更說：「與您會面使我倍感榮幸。」

川普指出，他稍早與習近平的對談「極為正面且富有成效」。

他在氣派的人民大會堂中表示：「今天我們與中國代表團展開極為正面且富有成效的對話與會議」，並形容當晚活動是朋友間交流討論的一次珍貴機會。

川普 習近平 川習會 彭麗媛

延伸閱讀

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！會後通稿「各執其詞」 國宴登場川普力邀習近平訪美

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

川普專機抵陸 川習會北京登場

相關新聞

不斷更新／川習會詳細行程全掌握！會後通稿「各執其詞」 國宴登場川普力邀習近平訪美

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

川習會談什麼？口譯人員手稿照洩端倪 關鍵詞彙全被拍

美國總統川普與大陸國家主席習近平今天上午在北京舉行川習會，備受國際關注，而由法新社發布的一張口譯人員手稿照片，經過放大後可以看到川習會可能觸及的重要議題關鍵字，其中涉及中東戰事的伊朗前最高領袖哈米尼，以及荷莫茲海峽。

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

美國總統川普14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談，美國白宮官員稍晚提供會談摘要，指美中討論到經貿、芬太尼、美國農產品等議題，也提到美中在伊朗情勢上有共識，但並未談到台灣。

影／「飛行白宮」內裝曝光！川普空軍一號掀陸網熱議 傳能讓飛彈改道

香港南華早報報導，美國總統川普13日搭乘空軍一號抵達北京前，這架有「飛行白宮」之稱的專機已在中國大陸社群媒體掀起熱潮，大批民眾與攝影愛好者湧進北京首都國際機場周邊搶拍，航空迷也緊盯它從華府飛往北京的航線。這架最高時速超過1000公里的專機，不只是美國總統座機，更是可在空中運作的行動指揮中心；外傳它具備干擾敵方雷達、重新導引空對空與地對空飛彈的能力。

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

外媒指，中美「川習會」14日在北京登場之際，在大陸海關總署網站顯示，原已突然更新為「有效」的數百家美國牛肉加工廠的輸中國許可，數小時後又遭暫停。

川習會後雙方直奔天壇 學者分析驚呼：非常不尋常的訊號

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14）日在北京舉行川習會，整場會談歷時2小時15分鐘，會後雙方人馬直奔天壇參觀。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。