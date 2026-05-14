川習會晚宴登場！川普致詞邀習近平訪美 時間點曝光

美國總統川普的北京訪問行程進入第二天，他在14日傍晚參加由中方主持的國宴，他在致詞時提議邀請中國國家主席習近平於9月24日訪問美國。

川普13日率團訪問北京，並於14日上午與習近平展開雙邊會談，兩人也在下午一同參觀北京天壇公園；川普14日晚間參加中方國宴，川普在致詞中對中國對美國訪問團的招待表達感謝，並提到美中兩國人民有很多共通點；川普也邀請習近平和夫人彭麗媛於今年9月24日訪問美國白宮。

【中央社／北京14日綜合外電報導】

美國總統川普（Donald Trump）正在中國進行國是訪問，他今天表示稍早與中國國家主席習近平的會談極為正面且富有成效，並在晚宴中邀請習近平伉儷於9月24日造訪白宮。

綜合法新社與路透社報導，川普在川習會後的晚宴發表演說，他告訴習近平與其夫人彭麗媛：「我很榮幸能邀請您，彭麗媛，於9月24日來白宮拜訪我們，我們很期待。」

他還回顧今天的行程說道：「這是莫大榮幸。今天真是太棒了，真是一次無與倫比的盛大歡迎。」

川普談到習近平時更說：「與您會面使我倍感榮幸。」

川普指出，他稍早與習近平的對談「極為正面且富有成效」。

他在氣派的人民大會堂中表示：「今天我們與中國代表團展開極為正面且富有成效的對話與會議」，並形容當晚活動是朋友間交流討論的一次珍貴機會。