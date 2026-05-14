川習會 陸商務部：中方願同美方一起不斷拉長合作清單

大陸商務部新聞發言人何詠前在今日（14日）舉行的例行記者會上表示，中方願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

美國財政部長貝森特於2026年5月13日抵達仁川國際機場，準備與南韓總統李在明會面，並在美國總統川普與大陸國家主席習近平峰會前與中國副總理何立峰會進行貿易談判。

據《新華社》報導，當地時間5月13日，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特在韓國舉行經貿磋商。

大陸商務部新聞發言人何詠前在14日舉行的例行新聞發佈會上表示，雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性交流。

下一步，中方願同美方一道，本著平等、尊重、互惠的原則，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。